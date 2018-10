CR7 | sesso e calcio una storia antica

vanityfair

: .@TheSun inserisce anche #Ruby nell'affaire #Ronaldo. Il portoghese avrebbe pagato 4.000 dollari per fare sesso con… - capuanogio : .@TheSun inserisce anche #Ruby nell'affaire #Ronaldo. Il portoghese avrebbe pagato 4.000 dollari per fare sesso con… - Mamoziocag8 : RT @guiruo: Cattivo investimento, Ronaldo? Sul viale del tramonto si ritrova messo alla berlina per le denunce di stupro e di sesso a paga… - ALMIOMARE : RT @guiruo: Cattivo investimento, Ronaldo? Sul viale del tramonto si ritrova messo alla berlina per le denunce di stupro e di sesso a paga… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e socialQuando il 25 maggio del 1958 Eduard Streltsov si presentò a una festa nella dacha di Eduard Karakhanov, era una delle più brillanti promesse calcistiche al mondo: vent’anni, bello, e destinato secondo tutti a un ruolo da protagonista nei Mondiali diche si sarebbero aperti in Svezia due mesi dopo. L’indomani mattina, mentre si concludeva il ritiro per i Mondiali della nazionale sovietica, fu arrestato e incriminato per stupro. Eduard Streltsov non giocò ai Mondiali, ma fu condannato a dodici anni di gulag. Cristiano Ronaldo non è il primo calciatore a venire accusato di stupro. Le circostanze sono ovviamente molto cambiate, ma a sessant’anni di distanza affiorano temi simili, specie nella reazione collettiva alle accuse. Streltsov scontò cinque anni della ...