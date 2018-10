Cos’è il decluttering? I segreti di una vera e propria filosofia di vita che ti farà

dilei

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Vivi in un’abitazione dove gli oggetti hanno preso il sopravvento? Oppure cerchi disperatamente spazio nel tuo armadio per inserire i tre vestiti e le due gonne della nuova collezione autunno/inverno, ma non trovi i centimetri di cui avresti bisogno? Forse ti trovi di fronte a una situazione che in realtà accomuna molte di noi: tanti abiti, accessori, oggetti vari che potenzialmente potrebbero servire (non si può mai sapere, magari arriva l’occasione giusta per indossarlo/utilizzarlo), ma che in realtà usiamo pochissimo. Il risultato è un guazzabuglio di oggetti, il più delle volte superflui. Nei Paesi anglosassoni c’è una pratica che è diventata unadi: si chiama “” – ovvero “eliminare ciò che ingombra” – e consiste nell’eliminare tutto quello che non serve, mirando all’essenziale. Si tratta di un’attività che provoca un beneficio interiore, in un certo ...