Cosa sappiamo sulla strage di studenti in Crimea

Cosa sappiamo dell'esplosione in un'università in Crimea : Questa mattina un ordigno è esploso nella mensa dell'istituto del Politecnico di Kerch, in Crimea. Secondo i primi rapporti dei soccorritori sarebbero almeno 13 i morti e una cinquantina i feriti. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi. Come riporta la Bbc il primo rapporto degli inquirenti aveva pre

C'è troppo vandalismo : anche Obike lascia Roma? Cosa sappiamo : Obike, il servizio di condivisione di biciclette attivo in alcune grandi città italiane, avrebbe deciso di lasciare Roma e altre città italiane, secondo quanto riferiscono ad Agi alcune fonti della società. A spingere l’azienda a fare un passo indietro sarebbero da un lato le difficoltà finanziarie che la società di Singapore sta riscontrando nel 2018, ma secondo quanto si apprende, avrebbero pesato ...

Avengers 4 - Cosa sappiamo del nuovo film Marvel : Mancano ancora parecchi mesi all’uscita di Avengers 4, il film collettivo dei supereroi Marvel che, dopo il precedente capitolo Infinity War, è destinato a chiudere in modo più o meno definitivo una prima fase di questo universo cinematografico inaugurato dieci anni fa. Non si contano le ipotesi e le indiscrezioni su quella che sarà la trama ma anche il titolo della nuova pellicola, tenuti finora gelosamente segreti dalla Disney e dai ...

Cosa sappiamo sul caso Savona - fra conti svizzeri e hedge fund : ... "mi sono dimesso dagli incarichi, invero a malincuore e spiegherò il perché, ancor prima di conoscere come sarebbe andata a finire la mia designazione a Ministro dell'Economia e delle Finanze per ...

Ponte Genova - Cosa sappiamo a 2 mesi dal crollo : Forse non sono stati gli stralli a cedere prima, ma l’impalcato, causando il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto. Esattamente due mesi fa. Due mesi in cui si è via via affacciata l’idea che il degrado del viadotto sia stato sottovalutato da Autostrade e che i tempi per la ricostruzione saranno più lunghi rispetto alla stima iniziale. Ecco a che punto...

Incidente Soyuz : ecco Cosa sappiamo e cosa potrebbe succedere : Nel giro di pochi mesi, la Stazione spaziale internazionale potrebbe restare disabitata per la prima volta da quasi vent’anni. Questa la maggiore preoccupazione diffusa nelle ultime 24 ore tra le agenzie spaziali, una volta appurato che i due astronauti coinvolti nell’Incidente della Soyuz sono rimasti illesi e stanno bene. Le domande rimangono: che cosa abbiamo capito fino adesso del guasto alla navicella, e quali sono i futuri scenari ...

Cosa sappiamo del trasferimento di soldati russi in Libia - : "Ad oggi i dirigenti del nostro Paese hanno elaborato una politica statale precisa nei confronti della Libia, vi sono obiettivi concreti legati al ripristino dei legami commerciali tra russia e Libia,...

Cosa sappiamo sulla scomparsa di Jamal Khashoggi : Il giornalista è entrato nel consolato di Istanbul il 2 ottobre. Da allora non se ne hanno più notizie. La ricostruzione della fidanzata, l’arrivo di 15 sauditi, i dati dell’Apple watch: ecco i punti dell’inchiesta sulla sua scomparsa. Leggi

DOCTOR WHO - Che Cosa sappiamo della nuova serie? : DOCTOR Who è tutto nuovo, completamente e totalmente.. Vediamo che cosa ci aspetta!Ormai non è più questione di giorni ma di ore! A breve potremo finalmente vedere il tredicesimo Dottore in azione, quindi è il momento di raggruppare tutte le informazioni rilasciate negli ultimi mesi e di fare un ripasso prima del grande inizio.Ecco qui il trailer della nuova stagione sottotitolato in italiano Come tutti sappiamo, l'era moffettiana è giunta al ...

Cosa sappiamo sulla scomparsa del presidente dell’Interpol : Da giorni non si sa dove sia Meng Hongwei, presidente dell'organizzazione dal 2016, ma ci sono sospetti sia detenuto in Cina The post Cosa sappiamo sulla scomparsa del presidente dell’Interpol appeared first on Il Post.

Ronaldo accusato di stupro nel 2009 : ecco Cosa sappiamo : Le tappe della vicenda che coinvolge il fuoriclasse della Juventus. Inchiesta riaperta a Las Vegas, la difesa di CR7 e i documenti pubblicati

Napoli - Ancelotti : ''Liverpool forte - sappiamo Cosa fare per vincere'' : Napoli - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida di Champions League al San Paolo contro il Liverpool. Siamo appena alla seconda giornata della fase a gironi ma per gli azzurri si tratta già di ...

Ecco Cosa sappiamo dell'incendio a Pisa : Da ieri sera continua a bruciare il monte Serra, in provincia di Pisa. In queste ore il vasto incendio si sta avvicinando all'abitato di Calci. Il sindaco Massimiliano Ghimenti via Facebook ha ordinato agli abitanti di lasciare le proprie case, in particolare nella frazione di Montemagno e nelle zon