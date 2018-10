Corna al Grande Fratello Vip 3! Atmosfera caldissima nella casa Chi tradisce con chi

caffeinamagazine

: Stefano Sala e Benedetta Mazza si sono baciati?- Grande Fratello Vip 2018: primo caso di corna in arrivo... -… - zazoomblog : Stefano Sala e Benedetta Mazza si sono baciati?- Grande Fratello Vip 2018: primo caso di corna in arrivo... -… - BITCHYFit : Grande Fratello Vip: in arrivo le prime corna, ecco cosa è successo di notte | BitchyF - Fr4ncyTUrry : Grande Fratello Vip: in arrivo le prime corna, ecco cosa è successo di notte -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)alVip 3. Finalmente questa edizione inizia a mettere un po’ di sale: non si parla più solo di Francesco Monte e Giulia Salemi. Nelle ultime ore, infatti, si è discusso parecchio anche del caso Silvia Provvedi – Fabrizio Corona con la possibile ospitata in studio dell’ex re dei paparazziprossima puntata delVip 3. L’unico problema resta il durissimo scontro avuto a distanza con Ilary Blasi. Intanto, però, a far discutere all’interno delladi Cinecittà sono altri due ragazzi: parliamo di Stefano Sala e Benedetta Mazza. La coppia ha già fatto discutere all’inizio di questa avventura su Canale 5 per aver ammesso di aver passato una notte insieme: “Ma non siamo andati a letto, non è successo nulla tra di noi”.Ma a quanto pare tra Stefano Sala e Benedetta ...