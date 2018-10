Controllo antidoping a gara di culturismo | tutti gli atleti fuggono a gambe levate

Bolt - primo Controllo antidoping : ''Ma non sono ancora un calciatore...'' : GOSFORD - Non son tutte rose e fiori. controllo anti-doping per Usain Bolt , il primo da quando l'ormai ex sprinter ha intrapreso la carriera da calciatore. In attesa di firmare con gli australiani ...

Calcio - Giuseppe Rossi positivo a un Controllo antidoping. Chiesto un anno di squalifica : Giuseppe Rossi è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato lo scorso 12 maggio al termine di Benevento-Genoa 1-0, match valido per la Serie A. Il calciatore, ai tempi in forza ai rossoblù e attualmente senza squadra, è risultato positivo alla dorzolamide, un inibitore dell’anidrasi carbonica. Si tratta di un agente anti-glaucoma che agisce diminuendo la produzione di umore acqueo ed è contenuta esclusivamente nei colliri, ...

Giuseppe Rossi positivo a un Controllo antidoping : chiesto un anno di squalifica : Il giocatore è stato trovato positivo ad una sostanza e non ha dato spiegazioni plausibili alla Procura Nado. L'articolo Giuseppe Rossi positivo a un controllo antidoping: chiesto un anno di squalifica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il calciatore Giuseppe Rossi è stato trovato positivo a un Controllo antidoping : Il 31enne calciatore italiano Giuseppe Rossi è stato trovato positivo a un controllo antidoping effettuato lo scorso 12 maggio al termine della partita di Serie A tra Benevento-Genoa. All’epoca Rossi giocava per il Genoa, ora è senza squadra dopo che il The post Il calciatore Giuseppe Rossi è stato trovato positivo a un controllo antidoping appeared first on Il Post.

Giuseppe Rossi trovato positivo al Controllo antidoping : Giuseppe Rossi con la maglia del Genoa. Kulta Un'altra brutta tegola nella sfortunata carriera di Giuseppe Rossi. L'ex attaccante della Nazionale, nella scorsa stagione al Genoa, attualmente senza ...

Superbike - Anthony West positivo a un Controllo antidoping. Out nel GP Portogallo : Una brutta notizia arriva da Portimao dove nel weekend si corre il GP del Portogallo 2018, tappa del Mondiale Superbike. Anthony West, impegnato nel campionato Supersport, è infatti risultato positivo a un controllo antdoping ed è così stato provvisoriamente sospeso da ogni competizione. Il 37enne australiano, che aveva fallito un controllo anche nel 2012 quando correva in Moto2 e che ha disputato ben 239 Gran Premi nel Motomondiale, non sarà ...