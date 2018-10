: Manovra, Conte: “Non ci sono margini di cambiamento. Bocciatura dall’Ue? Confido in dialogo costruttivo” - fattoquotidiano : Manovra, Conte: “Non ci sono margini di cambiamento. Bocciatura dall’Ue? Confido in dialogo costruttivo” - TeresaBellanova : Presidente #Conte, perchè mai su #Tap lei convoca solo i rappresentanti del M5S? E gli altri? Se deve delle spiegaz… - ritac22 : RT @fattoquotidiano: Manovra, Conte: “Non ci sono margini di cambiamento. Bocciatura dall’Ue? Confido in dialogo costruttivo” -

Il premier, a Bruxelles per il Consiglio europeo, esclude che ci sia un margine diper la."Noi l'abbiamo studiata molto bene, quindi direi che non c'è", afferma in un punto stampa prima dell'incontro con la cancelliera Angela Merkel. E a chi gli chiedeva se la"non cambierà anche a costo di una bocciatura" da parte dell'Ue: "Io confido in un dialogo costruttivo. Sicuramente avremo delle osservazioni e ci confronteremo". Ma obiettivo è "invertire la tendenza", "crescere nell'interesse del Paese".(Di mercoledì 17 ottobre 2018)