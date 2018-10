Conte | manovra non si cambia | confido in dialogo costruttivo con Ue

Manovra verso bocciatura Ue entro fine mese. Conte : dialogo ma non la cambieremo : entro l’inizio della prossima settimana la Commissione invierà una lettera al Gvoerno italiano con la richiesta di maggiori dettagli: se la legge di bilancio non dovesse essere modificata dopo la lettera è probabile che verrà respinta con una nuova lettera entro fine mese...

Manovra - Conte : “Non ci sono margini di cambiamento. Bocciatura dall’Ue? Confido in dialogo costruttivo” : “Confido in un dialogo costruttivo, sicuramente avremo delle osservazioni e ci confronteremo con esse”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima del bilaterale con Angela Merkel, rispondendo a chi gli chiedeva se la Manovra non cambierà anche a costo di una Bocciatura. Nel pomeriggio, sulla Manovra italiana si era espresso il commissario Güenther Oettinger secondo il quale l’Ue avrebbe respinto la legge di ...

"L'Ue respingerà la manovra". Oettinger minaccia il governo Conte : La lettera di Pierre Moscovici dovrebbe arrivare giovedì o venerdì. Roma la riceverà e con ogni probabilità Conterrà la bocciatura della bozza di bilancio del 2019. A rivelarlo in una intervista allo Spiegel è il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger. "Si è avuta conferma che la bozza di bilancio 2019 non è compatibile con gli obblighi presenti nella Ue", ha detto confermando che la Commissione non potrà far altro che "rigettare" la ...

La manovra sul tavolo dell'Ue - Juncker chiama Conte : prove di dialogo : «Non c'è fretta e non spetta ai capi di Stato e di governo valutare i budget degli altri stati». La telefonata a palazzo Chigi promessa in mattinata, Jean Claude Juncker la fa...

Juncker boccia la manovra : 'Non giudico Contenuti - ma bilancio' e l'Europa può spaccarsi : La manovra del Popolo come, tra l'altro, era gia' noto non fa fare i salti di gioia a Bruxelles. L'idea che l'Italia possa innalzare il proprio debito per finanziare le proprie nuove misure sociali rappresenta un'eventualita' che non viene vista di buon grado dal presidente della Commissione Europa [VIDEO] che Jean-Claude Juncker che, a tempo di record, trova il modo di manifestare tutte le proprie preoccupazioni rispetto a quelli che potrebbero ...

Conte parla della manovra con Juncker : 23.13 Telefonata tra il premier Conte e il presidente della Commissione Ue Juncker Al centro della conversazione la manovra varata dal governo. Conte "ha ribadito che (la manovra) è solida e ben strutturata e che il deficit programmato al 2,4% per il 2019 è stato pensato per garantire la crescita economica e lo sviluppo sociale del Paese.Conte ha precisato che il deficit è destinato a rientrare già nel biennio successivo, e anche per questo ...

Manovra - Juncker : 'l'Italia sbanda'. Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : ... ma questa volta andranno valutati con attenzione i toni, così come andrà valutato l'incontro di giovedì a Roma tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e Pierre Moscovici. Su tutto incombe ...