Conte ha ribadito che l' Europa è imprescindibile | ma la strada non è l' austerity

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) L'appartenenza dell'Italia all'Ue è "" ma lada seguire non è quella dell'. Nel discorso scritto per le comunicazioni alle Camere in vista del consiglio europeo di giovedì, Giuseppeindica le "quattro sfide" davanti alle quali l'Ue deve dare "risposte improcastinabili" prima del voto di maggio e difende la legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri. La risoluzione della maggioranza viene approvata prima al Senato - con 146 voti favorevoli, 93 contrari e 15 astenuti - e poi alla Camera - 299 a favore, 194 contrari e 28 astenuti. L'intervento diè stato criticato dalle opposizioni, Forza Italia e Pd. "Se l'alternativa a Bruxelles è Visegrad, voi state sbagliando rotta. Per questa ragione noi voteremo contro la risoluzione del ...