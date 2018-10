Conte blocca invio dl fisco a Colle

Condono - Di Maio : «Testo manipolato». Conte blocca il decreto. Tensione con la Lega : Colpo di scena su uno dei provvedimenti più discussi della manovra: la «pace fiscale» che contiene un Condono fino a 100mila euro per singola imposta e cancella la punibilità a fini penali viene Contestato dal vicepremier M5S: «Non lo firmo e sporgo denuncia in Procura». Colle: testo non pervenuto...

Migranti - Conte blocca Merkel : "No accordi a scatola chiusa" : Lo scontro con la Francia per i fatti di Claviere rischia di risollevare lo scontro tra Parigi e Roma. Mentre il governo è impegnato a licenziare la manovra, la questione dei Migranti continua a tenere banco in Europa. Con Merkel, Conte e Macron che si trovano su fronti contrapposti.Oggi Conte è andato al Senato in vista del Consiglio Europeo del 18 ottobre e ha presentato quanto riferità agli altri colleghi capi di Stato e di governo. Oltre a ...

DIRETTA/ Juventus U23-Pro Patria (risultato live 1-0) streaming video Rai : Idrissa Touré sblocca la Contesa : DIRETTA Juventus U23-Pro Patria, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:48:00 GMT)

Diretta/ Krasnodar-Siviglia (risultato live 0-1) streaming video e tv : Nolito sblocca la Contesa : Diretta Krasnodar-Siviglia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League, 2^ giornata del girone J.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:42:00 GMT)

Inter-Fiorentina - “polemiche Var” : Icardi sblocca su un rigore Contestato [VIDEO] : Inter-Fiorentina, Victor Hugo ed il suo tocco lieve di mano hanno sbloccato la gara di San Siro: Icardi non ha perdonato dal dischetto Inter-Fiorentina, Mauro Icardi ha sbloccato la gara di San Siro con un calcio di rigore concesso da Mazzoleni per un mani in area di Victor Hugo. Il tocco del calciatore viola sembra essere molto ma molto lieve, anche se dalle immagini sembra che il pallone tocchi un dito della mano del difensore. Ecco il ...

Manovra - Tria blocca il deficit all'1 - 6%. «Tratti Conte con l'Europa» : Con il Def in dirittura d'arrivo e la Manovra di Bilancio in cottura, Giuseppe Conte non può far altro che tentare di gettare acqua sul fuoco delle polemiche. L'obiettivo è...

Diretta/ Valencia-Juventus (risultato live 0-1) streaming video e tv : Pjanic su rigore sblocca la Contesa! : Diretta Valencia Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo H di Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 21:40:00 GMT)

Roma - Comune e Ama : Contenzioso da “soli” 19 milioni tiene bloccato il bilancio della municipalizzata : Campidoglio e Ama ai ferri corti sul bilancio della municipalizzata dei rifiuti. Una questione prettamente “tecnica” che però rischia di tenere bloccati non solo i conti capitolini ma anche le manovre della società che si occupa del fragile ciclo Romano dell’immondizia. Il contenzioso riguarda la cifra di 19 milioni di euro – un’inezia se si confronta con il fatturato miliardario dell’azienda capitolina – relativa alla realizzazione ...