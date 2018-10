Conte all' Ue | Non ci sono margini per cambiare la manovra

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». Palazzo Chigi : bloccato da Conte : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Serraj sente Conte : 'Voglio partecipare alla Conferenza sulla Libia' : ...italiano per sostenere il processo democratico in Libia e ha ribadito che parteciperà alla Conferenza nella speranza di ottenere risultati positivi che contribuiscano a risolvere la crisi politica ...

Manovra - Oettinger : “Ue chiederà correzioni all’Italia”/ Ultime notizie - il niet di Conte : “non c’è margine” : Manovra bocciata dall'Europa: Oettinger con Juncker, "Ue rigetterà bilancio Italia", ira Salvini. Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro Governo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Manovra - Conte : “Non ci sono margini di cambiamento. Bocciatura dall’Ue? Confido in dialogo costruttivo” : “Confido in un dialogo costruttivo, sicuramente avremo delle osservazioni e ci confronteremo con esse”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima del bilaterale con Angela Merkel, rispondendo a chi gli chiedeva se la Manovra non cambierà anche a costo di una Bocciatura. Nel pomeriggio, sulla Manovra italiana si era espresso il commissario Güenther Oettinger secondo il quale l’Ue avrebbe respinto la legge di ...

Barcellona : Malcom sContento e in panchina. Inter alla finestra : Inter– Ha rappresentato uno dei casi del calciomercato estivo. Lo “scippo” del Barcellona alla Roma, il blitz blaugrana che ha soffiato ai giallorossi il brasiliano ex Bordeaux Malcom, proprio quando sembrava tutto fatto tra Monchi e i francesi. Era un affare praticamente chiuso tra le parti, con l’attaccante verdeoro che si apprestava a volare verso […] L'articolo Barcellona: Malcom scontento e in panchina. Inter alla finestra ...

Bethesda migliorerà costantemente Fallout 76 aggiungendo Contenuti per molti anni : La natura online di Fallout 76 è qualcosa di nuovo per i fan della serie e rappresenta una vera sfida per Bethesda Game Studios. La compagnia ha come obiettivo il supporto del prodotto per un certo numero di anni. Bethesda ha parlato in passato di come pensano di supportare Fallout 76 "per sempre", ma mentre "per sempre" è un concetto un po' nebuloso, sembra abbastanza chiaro che il team supporterà il titolo attraverso aggiornamenti, aggiunte di ...

Manovra - telefonata tra Conte e Juncker dopo l'attacco : "Dall'Italia deroghe inaccettabili" : Colloquio telefonico in serata tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker: oggetto della conversazione la Manovra varata dal governo. Il presidente della Commissione Ue aveva pesantemente criticato Roma. Immediata la replica di Di Maio.

Conte alle Camere : in Ue a spiegare manovra - dialogo senza pregiudizi : Roma, 16 ott., askanews, - A Bruxelles a testa alta, convinti che l'appartenenza dell'Italia all'Ue sia 'irrinunciabile' ma anche che 'le politiche di austerity non siano più percorribili'. Dunque, ...

Pronta la lettera dell'Ue che porterà alla Contestazione della manovra : La lettera con cui la Commissione Ue dovrebbe avviare la consultazione con l'Italia per contestare formalmente la manovra è Pronta, anche se non è stata ancora presa una decisione sul giorno in cui ...

L’intervento di Boldrini alla Camera diretto a Conte : “Perché continuate a mentire agli italiani?”. Poi la spiegazione : “Viktor Orban vi considera degli eroi perché state facendo i suoi interessi. I vostri alleati (i Paesi di Visegrád, ndr) sono i più intransigenti nei confronti di chi ha un debito pubblico alto come il nostro. Avete sbagliato comitiva”. A dirlo, la deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, che in un’accalorato intervento alla Camera ha spiegato perché, secondo lei e il suo partito, il governo a guida M5s-Lega sta sbagliando ...

Conte scopre la 'manina' che ha introdotto in manovra 30 milioni in più alla Croce Rossa. Il M5S : "Il responsabile si dimetta" : A questo punto, però, Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministero dell'Economia che secondo le stesse fonti di stampa avrebbe spiegato come la norma sia stata scritta dal Mef - è la sua ...

Conte alla Camera : 'Per Italia appartenenza alla Ue irrinunciabile' : "L'Italia rimane un attore indispensabile perché le sfide" sul tavolo dell'Ue "trovino una soluzione europea, l'appartenenza all'Europa per l'Italia è una parte irrinunciabile". Lo ha detto il ...