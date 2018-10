Consiglieri comunali opposizione chiedono cittadinanza onoraria per Mimmo Lucano

Martina Franca : spese del Comune per gli spettacoli natalizi - un.organizzatore scrive ai Consiglieri comunali Dopo che si è aperto un caso politico : Un orgnizzatore di manifestazioni ha scritto ai consiglieri comunali di Martina Franca. Dopo che uno dei consiglieri si era perfino dichiarato indipendente rispetto al gruppo di maggioranza più ...

Verona - Consiglieri comunali Pd chiedono le dimissioni della capogruppo. Aveva votato mozione antiabortista della Lega : Carla Padovani, la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Verona, è stata sfiduciata dagli altri membri dell’assemblea che, adesso, ne chiedono le dimissioni. La decisione dei dem di Palazzo Barbieri arriva il giorno dopo le polemiche nate dal voto di Padovani in favore della mozione antiabortista sostenuta dalla Lega e dal Sindaco, Federico Sboarina. Secondo i consiglieri Pd Elisa La Paglia, Stefano Vallani e Federico ...

Lecce - voti in cambio di case popolari : arrestati ex amministratori e Consiglieri comunali : Sette persone arrestate e in tutto 46 finiscono indagate a Lecce. Sono ex amministratori comunali, consiglieri – alcuni dei quali ancora in carica – e dirigenti, tutti accusate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, abuso d’ufficio e falso ideologico. In pratica scambiavano voti per alloggi popolari. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, sono finiti ai domiciliari “l’ex ...

BRINDISI.I "LISTA CIVICA TAURISANO SINDACO" : Consiglieri comunali GIOVANNI TAURISANO E ANNA FERRERI IL COMITATO DELLA LISTA CIVICA "TAURISANO ... : ... patrimonio e tributi, urbanistica, contenzioso, lavori pubblici, politiche ambientali, sicurezza, attività produttive, politiche sociali, polizia municipale e personale, lasciando sport, cultura e ...

Napoli - il San Paolo affittato per la sfida al Milan. E niente biglietti ai Consiglieri comunali : Come riportato oggi dalla Gazzetta, a Napoli l'atmosfera si sta riscaldando in vista della sfida con il Milan e non solo perché la temperatura in città è ancora particolarmente alta. La gente aspetta ...

De Laurentiis contro De Magistris/ Niente biglietti omaggio ai Consiglieri comunali per Napoli-Milan : Scontro totale tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco della città Luigi De Magistris: per la prima volta in 7 anni non ci saranno biglietti omaggio per i consiglieri(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:30:00 GMT)

Campione d’Italia - quattro Consiglieri comunali si dimettono : “Strada più immediata per la riapertura del casinò” : quattro consiglieri comunali di Campione d’Italia hanno rassegnato oggi “irrevocabili e immediate dimissioni dalla carica”. Tanina Padula, Fiorenzo Dorigo, Domenico Deceglie e Michele Canesi – eletti tutti con la lista civica Insieme possiamo – hanno preso questa decisione per “far intervenire immediatamente le autorità e le istituzioni centrali competenti, mediante lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina ...