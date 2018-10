Conduzione Sanremo Giovani | spunta la strana coppia Baudo-Rovazzi

Sanremo si fa in due per i Giovani un 'festival' dedicato. Baglioni 'Baudo e Rovazzi alla Conduzione Li abbiamo incontrati...' : ' Baudo e Rovazzi ? Ci stiamo pensando. Li abbiamo incontrati, è vero, ma abbiamo incontrato anche altri'. Sessantotto anni e non sentirli nemmeno all'una di notte dopo tre ore e rotti di concerto, ...

Claudio Baglioni : "Baudo e Rovazzi alla Conduzione di Sanremo Giovani? Potrebbe essere interessante" : Dal 17 al 21 dicembre su Rai1 risuonerà la musica del Festival di Sanremo . Quello dei Giovani. Per il suo secondo anno nel ruolo di "dittatore artistico", infatti, Claudio Baglioni ha voluto azzardare, di fatto raddoppiando la kermesse musicale. Non solo la canonica settimana di febbraio, ma anche una a dicembre, dedicata alle nuove leve. "E' stata una mia ambizione: riuscire a dare a questa rassegna dei Giovani un'attenzione separata e ...

