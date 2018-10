Condono | Di Maio | al Colle testo manipolato Quirinale | mai ricevuto

Condono - Di Maio : «Testo manipolato - denuncia in Procura». Tensione con la Lega : Colpo di scena su uno dei provvedimenti più discussi della manovra: la «pace fiscale» che contiene un Condono fino a 100mila euro per singola imposta e cancella la punibilità a fini penali viene contestato dal vicepremier M5S: «Non lo firmo e sporgo denuncia in Procura». Colle: testo non pervenuto...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». La Lega : «Noi siamo seri» : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Condono - ecco il testo che secondo Di Maio è stata manipolato : È l'articolo 9, quello che apre la porta al Condono tombale, e si intitola 'Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale', che ha fatto saltare i nervi a Di Maio . Nel susseguirsi ...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». La Lega : «Noi siamo seri» : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Condono - Di Maio : 'Al Colle un testo manipolato. Denuncio in Procura' - : Il vicepremier: "Nel testo trasmesso alla presidenza della Repubblica, ma non accordato dal Consiglio dei Ministri, c'è sia lo scudo fiscale sia la non punibilità per chi evade". La risposta del ...

Condono - Di Maio accusa : “Testo manipolato al Colle - non lo votiamo”. Quirinale : mai ricevuto : «Nel testo che è arrivato al Quirinale c’è lo scudo fiscale per i capitali all’estero. E c’è la non punibilità per chi evade. Noi non scudiamo capitali di corrotti e di mafiosi. E non era questo il testo uscito dal Cdm». A lanciare l’accusa è il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta. «Io questo testo non lo firmo e non...

Condono - Di Maio : "Al Quirinale testo manipolato" : "Il testo sulla pace fiscale inserito in manovra e trasmesso al Colle non era quello su cui c'era l'accordo in Cdm ". E ancora: " Domani mattina deposito subito una denuncia alla Procura della ...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - vado in Procura». Colle : mai ricevuto : Colpo di scena su uno dei provvedimenti più discussi della manovra: la «pace fiscale» che contiene un Condono fino a 100mila euro per singola imposta e cancella la punibilità a fini penali viene contestato dal vicepremier M5S: «Non lo firmo e sporgo denuncia in Procura». Colle: testo non pervenuto...

Condono - Di Maio accusa : “Testo manipolato - non lo votiamo” : «Nel testo che è arrivato al Quirinale c’è lo scudo fiscale per i capitali all’estero. E c’è la non punibilità per chi evade. Noi non scudiamo capitali di corrotti e di mafiosi. E non era questo il testo uscito dal Cdm». A lanciare l’accusa è il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta. «Io questo testo non lo firmo e non...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Condono - Di Maio : «Testo manipolato - lo denuncio alla Procura» : Colpo di scena sul Condono contenuto nel decreto fiscale che consente di far emergere fino a 100mila euro all’anno per singola imposta. «Non è possibile che vada al Quirinale un testo...

Condono fiscale e tagli alle pensioni - il passo indietro di Di Maio : Per più di ventiquattr'ore l'idillio è sbriciolato. Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, amici per la pelle del battesimo del governo giallo-verde, né una...

Guerra di veline Di Maio-Salvini. Imbarazzo M5S sul Condono del nero : È difficile credere a quell’immagine di compattezza che la conferenza stampa corale vuole trasmettere, quando la prima domanda che tutti si fanno è: chi ha vinto? ...