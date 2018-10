Condono | chi ci guadagna di più

Condono fiscale - 8 strade per sanare : dalle multe ai redditi non dichiarati : Il decreto dal Governo moltiplica le possibilità di chiudere i conti con i debiti non pagati. L’integrativa con flat tax al 20% riguarda solo gli ultimi periodi d’imposta già dichiarati. Per le mini-cartelle stralcio fino a 1.000 euro...

Manovra : pensioni - Condono - reddito di cittadinanza dividono ancora Lega e M5S Il vertice notturno a Palazzo Chigi : Oggi Consiglio dei ministri per la Manovra. Prima però si terranno i vertici tra Lega e Cinquestelle per un accordo sui punti cardine. I grillini puntano a 10 miliardi per il reddito di cittadinanza ma la Lega non vuole colpire le pensioni sotto i 4.500 euro. Divisioni anche sul tetto al condono

Scontro su pensioni e Condono - il decreto fiscale rischia il rinvio : C’è il rischio che il decreto fiscale slitti? «Mi auguro di no» risponde il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri. I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio confermano che il governo sulla manovra intende tirare dritto ed assieme al premier, confermano che domani sarà varato il «Draft budgetary plan» con le cifre e le line guida del bil...

Manovra - ipotesi Condono mini-cartelle : via le più vecchie fino al 2010 : Stralcio totale, cioè cancellazione del debito delle mini-cartelle sotto i mille euro più «vecchie», quelle tra il 2000 e il 2010. È una delle ipotesi allo studio in vista del decreto fiscale ...

Pace Fiscale 2019 - col 'Condono' si rischia buco 3 - 6 miliardi/ Ultime notizie - 'tetto' Salvini a 500mila euro : Pace Fiscale 2019, col 'condono' del Governo si rischia buco da 3,6 miliardi di euro: Ultime notizie, Tetto di Salvini a 500mila euro.

Pace fiscale - con l'effetto Condono si rischia un buco da 3 - 6 miliardi : Un condono fiscale, una " Pace fiscale " che rischia di ottenere il risultato contrario a quello voluto dal governo. l'effetto annuncio del condono starebbe infatti intaccando il gettito fiscale da ...

Condono - il rischio è azzerare gli incassi del Fisco per il 2019 : Ma di questa montagna solo 50 miliardi si potrebbero recuperare, spiegò lo stesso Ruffini e ha ribadito di recente il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, alla Camera. Nella gran parte dei casi, ...

Pace fiscale - rischio boomerang per il gettito fiscale : con l’effetto Condono verso un buco da 3 - 6 miliardi : Almeno tre categorie di contribuenti, alle prese con una accertamento, con una cartella esattoriale o con la rottamazione bis, hanno deciso di non pagare in vista del condono annunciato dal governo

Pace fiscale - sarà Condono tombale o nuova rottamazione delle cartelle? Le ipotesi (e il rischio caos tra sanatorie) : Un condono tombale o una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali alle stesse condizioni delle ultime due, combinata con uno sconto per chiudere i contenziosi col fisco modulato sul grado di giudizio. Senza troppe alternative o vie di mezzo. È questo quello che si aspettano gli addetti ai lavori dalla Pace fiscale tanto cara al Carroccio. “Non vedo cos’altro si possa fare se non questo”, sostiene un fiscalista di lungo corso mentre ...

Di Maio presenta “la manovra del popolo” : “Nessun Condono fino a 1 mln e presto il carcere per chi evade” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, presenta quella che definisce la "manovra del popolo", che "aiuta gli ultimi e fa la guerra ai potenti". Di Maio definisce "inaccettabile" un condono fino a 1 milione di euro e promette il carcere per chi evade. Nella legge di bilancio si inserirà il reddito di cittadinanza, "facendo più deficit".Continua a leggere

Manovra - Fico : “Contrario a qualsiasi Condono. Comunque lo si chiami” : “Sono contrario a qualsiasi condono, Comunque lo si chiami”. Parola di Roberto Fico, che intervenendo alla festa di Mdp – Articolo 1 a Roma ha risposto ad una domanda sulla “pace fiscale” annunciata dal governo M5s – Lega. “Le truffe semantiche sono state tante in queste Paese, come le missioni di pace che missioni di pace non erano. In un Paese in cui dai l’idea che puoi evadere o costruire abusivamente ...

Fico : "Orban è contro gli interessi dell'ItaliaNo al Condono - comunque lo si chiami" : Alla festa di Mdp-Leu a Roma, il presidente della Camera non concorda con Salvini: "I paesi di Visegrad e Orban non fanno gli interessi degli italiani perché se non vuoi accogliere gli immigrati che arrivano in Italia costruisci un'Europa chiusa ed egoista". Poi rilancia su conflitto d'interessi e tetti pubblicitari in tv.