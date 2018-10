Concorso OSS 2018 per 2 445 posti | bando | requisiti e scadenza

Lavoro - Croce Rossa : Concorso per Autisti di Ambulanze : Bando di concorso da parte della Croce Rossa di Ferrara per l’assunzione di Autisti di Ambulanze a tempo indeterminato. Dal concorso scaturirà una graduatoria che resterà valida per due anni. Coloro che saranno prescelti verranno assunti con il ruolo di Operatori tecnici dipendenti. La scadenza per partecipare al bando è il 29 ottobre 2018, ore 12. Per ulteriori informazioni è a disposizione il bando ...