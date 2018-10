Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019 | sul lago di Como si celebra il sound dei più

sportfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) L’evento viene organizzato da Bmw Group Classic e dal Grand Hoteld’Este dal 2005 ed è ora riconosciuto come ildi bellezza più esclusivo e caratteristico al mondo per veicoli storici Dal 24 al 26 maggio, a Cernobbio, il suono sarà quello degli scarichi di circa 50 auto d’epoca selezionate per ild’Eleganzad’Este. Saranno in competizione per aggiudicarsi il favore della giuria e degli spettatori grazie al loro splendido aspetto ma anche al fascino del loro. Ildi bellezza per i veicoli storici è organizzato ancora una volta da Bmw Group Classic e dal Grand Hoteld’Este. Il tema di quest’anno è: “The Symphony of Engines – 90 Years of thed’Eleganzad’Este & Bmw Automobiles”. Il 1929 vide la premiere di questa competizione e il lancio della prima ...