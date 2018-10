Concorsi truccati nelle forze dell’ordine | 15 arresti | svelata la “cricca dell’algoritmo”

M5S - Giarrusso e il nuovo incarico a caccia di Concorsi truccati : 'Ma io con la tv guadagnavo di più' : Giarrusso porta fortuna non vincere le elezioni? 'Io ho rifiutato la candidatura, ho continuato a fare le Iene girando tre servizi mai andati in onda, poi c'è stato quell'ammiraglio che era ...

Università - se il governo mette una ex Iena a caccia di Concorsi truccati : Il problema non è sulla persona, figuriamoci. Come sempre, ruota intorno al metodo. Che viaggia fra un reality show di serie B e una boutade continua, fra un antipasto di surrealismo e una mortificazione costante dei meriti e delle competenze. L’ultima notizia a Cinque Stelle arriva da Lorenzo Fioramonti, economista lungamente in lizza per la poltrona occupata da Giovanni Tria e che alla fine è stato nominato sottosegretario all’Istruzione. In ...