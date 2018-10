Con Trump il deficit Usa è aumentato del 17% in un anno

Khashoggi - chi l'ha ucciso?/ Ultime notizie - Trump ‘si fida’ di Salman : nuove perquisizioni nel Consolato : Scomparsa Jamal Khashoggi, NYT: "ucciso per interrogatorio andato male". Media Turchia: "corpo sciolto nell'acido", le Ultime notizie. Accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 16:18:00 GMT)

La pornostar perde la causa per diffamazione Contro Trump : La pornostar Stormy Daniels ha perso la causa per diffamazione avanzata contro il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump per episodi avvenuti nel 2011La pornostar, di nome Stephanie Clifford (nome d'arte di Stormy Daniels) aveva denunciato l'attuale presidente dopo che questi aveva bollato come "truffa" l'accordo di riservatezza che la stessa avrebbe firmato in cui si impegnava a non divulgare particolari della presunta relazione ...

Trump parla Con il re saudita della questione Khashoggi : Nel mondo Trump ha parlato con il re saudita della questione Khashoggi , il giornalista saudita, editorialista del Washington Post. Durante la conversazione, ha fatto sapere il presidente americano ...

Il primo anno fiscale completo di Trump chiuso Con deficit al top del 2012 : Ora Trump deve dimostrare quanto promesso: che la crescita dell'economia, che per molti rallenterà dall'anno prossimo, finanzierà la sua politica fiscale espansiva.

Trump : "inContro duro Con Putin" - Cremlino commenta - : Il vertice russo-americano dello scorso 16 luglio a Helsinki è stato difficile, ma si è svolto in un contesto diplomatico. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "C'è stata una ...

Trump si Congratula Con la Principessa Eugenia - aveva ignorato Meghan : Donald Trump plaudito e contestato al tempo stesso dagli utenti Twitter. Tutto a causa di un suo tweet di ieri, con cui ha espresso le proprie congratulazioni per le nozze della Principessa Eugenia . '...

Uragano Michael : Trump Con Melania in Florida e Georgia : “Partirò per la Florida e per la Georgia con la First Lady per verificare i danni provocati dall’Uragano” Michael “e compiere sopralluoghi con la Fema, i primi soccorsi e le forze dell’ordine“: lo ha annunciato su Twitter il presidente USA Donald Trump. “Viene profuso il massimo sforzo, tutti stanno lavorando davvero sodo“, per un evento che è stato “il peggior colpo in 50 ...

Giornalista saudita : Rubio - Trump agisca o lo farà Congresso : ANSA, - WASHINGTON, 15 OTT - Cresce la pressione di Capitol Hill su Donald Trump nella vicenda di Jamak Khashoggi, il Giornalista dissidente saudita scomparso il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad ...

