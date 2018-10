Con l’elettrico siamo in ritardo I Nobel e l’Onu ce lo stanno ricordando

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) di Carblogger Transizione all’elettrico, che. Ilper l’economia è stato dato solo ora all’americano William Nordhaus, 77 anni, per aver messo in connessione da quattro decenni il degrado ambientale alla crescita economica, a cominciare dalle influenze dei combustibili fossili sul cambiamento climatico. E oggia un grado e mezzo dalla soglia di sicurezza oltre la quale rischiamo di finire nel caos climatico mondiale, anno 2030, ci hanno appena avvertito gli analisti dell’Onu di Intergovernmental Panel on Climate Change. Due notizie così in una settimana uccidono pure i (pochi) cavalli della mia Vespa… Nordhaus,insieme all’altro americano Paul Romer, è stato tra i primi a sostenere la necessità di una “carbon tax”, una tassazione dei combustibili fossili che tutti i governi dovrebbero imporre in modo uniforme per ...