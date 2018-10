Con l' auto in bilico sulla scarpata | ragazza salvata dai vigili del fuoco

Il Condono si allarga : entra l’Iva - tetto di 100mila euro per singola imposta. Scudo penale sui reati di riciclaggio e autoriciclaggio : Alla fine anche l’Iva entra nel condono varato lunedì sera dal Governo. Per l’imposta sul valore aggiunto non si applicherà il 20% ma un’aliquota media. Ma non è la sola apertura: l’integrazione degli imponibili nel limite di 100mila euro e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato si calcolerà per singola imposta da regolarizzare e per singolo anno d’imposta dal 2013 al 2016. Scudo penale ...

CASAL DI PRINCIPE - Va a spasso Con un fucile nell'auto - nei guai un 69enne : 21:11:49 Nel pomeriggio della decorsa domenica, 14 u.s., Agenti della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno denunciato IN ...

A colori o in bianco e nero? Ecco come nasCono le tinte delle automobili : L'ispirazione può arrivare da qualsiasi campo della società, dall'arte, alla musica, allo sport; l'importante è essere ottimi osservatori e sapere interpretare le nuove tendenze. Tuttavia, non sempre ...

Huawei Watch GT e Band 3 Pro : Smartwatch e smartband potenti e Con tantissima autonomia : Huawei dopo aver presentato Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20X ha anche aggiornato la sua gamma smartWatch con Watch GT e Band 3 Pro. Scopriamoli insieme Huawei Watch GT e Band 3 Pro: SmartWatch e smartBand potenti e con tantissima autonomia Durante l’evento che ha visto la presentazione di Mate 20, Mate 20 Pro […]

Tirreno Power : accordo Con Vernazza Autogru - nasce cittadella a Vado Ligure : Roma, 17 ott. (AdnKronos) - E' stato firmato oggi l’accordo che dà il via alla reindustrializzazione delle aree non più utilizzate della centrale elettrica Tirreno Power a Vado Ligure, in provincia di Savona. L’accordo, si legge in una nota, prevede l’insediamento della società Vernazza Autogru che

Niente più ritardi per bollo auto e moto - da oggi si pagano Con Satispay : Da oggi è possibile pagare il bollo auto e moto direttamente da Satispay e dal nostro smartphone Android. La sezione dei servizi si arricchisce di questa nuova funzionalità dedicata a tutte le regioni d'Italia. L'articolo Niente più ritardi per bollo auto e moto, da oggi si pagano con Satispay proviene da TuttoAndroid.

Chi è Vladislav Rosljakov - il 18enne autore della strage della scuola in Crimea Con l’ossessione per Putin : Chi è l'autore della strage nella scuola politecnica in Crimea? Il killer si chiama Vladislav Rosljakov, ha 18 anni ed è uno studente al quarto anno. Prima ha fatto esplodere una bomba e poi ha sparato all'impazzata, uccidendo 18 persone di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Aveva l'ossessione per i serial killer e per le politiche di Putin.Continua a leggere

MANUEL CAREDDU - TROVATO IL CORPO FATTO A PEZZI/ Ultime notizie : riConoscimento difficile - si attende autopsia : Macomer, omicidio 18enne MANUEL CAREDDU: riTROVATO il CORPO. Ultime notizie, giovane FATTO a PEZZI poi sotterrato nelle campagne di Ghilarza, in provincia di Oristano(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 17:32:00 GMT)

GR : sContro tra due auto - coinvolto anche un camion - tre feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gioielli e denaro in Contanti - 'beccati' gli autori della rapina messa a segno domenica : Due georgiani e un ucraino inseguiti e fermati sulla Ss 87 dai Carabinieri delle stazioni di Morcone, Guardia Sanframondi e Cerreto Sannita. La vittima, un cittadino della provincia di Campobasso, li ...