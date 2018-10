Con il taglio dei vitalizi al Senato adesso lo Stato risparmierà 56 milioni l' anno

Taglio vitalizi - Conte : 'Misura di equità sociale e buona politica' : "Il Senato ha dato il via libera al Taglio dei vitalizi. La riduzione di sprechi e costi della politica è anch'essa una misura di equità sociale, un segno di attenzione che la 'buona' politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini!". Lo ha scritto il premier Giuseppe Conte su Twitter.

Pensioni d'oro - ipotesi taglio solo per gli assegni retributivi Quota 100 Con finestre : Intervento sulle Pensioni superiori a 4.500 euro laddove non supportate da adeguati contributi, anticipo Pensionistico con Quota 100 a fronte di almeno 62 anni di età e 38 di contributi e proroga ...

Manovra Con reddito di cittadinanza - quota100 - taglio pensioni d'oro - pace fiscale. Rebus medicina : La flat tax al 15% sarà solo per le partite Iva; c'è la pace fiscale, ma la pressione del Fisco salirà al 41,8% del Pil, rinnovata l'opzione donna. il documento inviato a Bruxelles, pubblicato sul ...

Pace Fiscale - Di Maio : “Non facciamo Condoni. Nessun aiuto per gli evasori”. Poi esulta per il taglio ai vitalizi : “La manovra economica? Juncker sa che questa è la volontà del popolo italiano e questa volontà si espressa interamente il 4 marzo e noi dobbiamo tener presente quella”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli assessori regionali del Lavoro. “Poi nei prossimi giorni ci saranno le interlocuzioni che servono – ha aggiunto Di ...

Vitalizi : Conte - taglio è equità sociale : ANSA, - ROMA, 16 OTT - "Il Senato ha appena dato il via libera al taglio dei Vitalizi. La riduzione di sprechi e costi della politica è anch'essa una misura di equità sociale, un segno di attenzione ...

Vitalizi : Conte - taglio è equità sociale : La riduzione di sprechi e costi della politica è anch'essa una misura di equità sociale, un segno di attenzione che la 'buona' politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini!". ...

Anche il Senato approva il taglio dei vitalizi. Con la Camera sforbiciata a 2.700 assegni : Anche il Senato taglia i vitalizi. La delibera che ricalcola gli assegni agli ex-Senatori secondo il sistema contributivo e che riprende le norme già approvate alla Camera nel luglio scorso con la ...

Taglio vitalizi - Senato : ok a delibera Con 10 sì e un astenuto : "Bye bye vitalizi": i 5 Stelle festeggiano davanti al Senato - Con un doppio striscione con la scritta "56 milioni di euro risparmiati" e "bye bye vitalizi", i Senatori del Movimento 5 Stelle hanno ...

Vitalizi - dopo 3 mesi anche il Senato dà via libera al taglio dei privilegi : Pd e Fi esCono al momento del voto : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari: 10 i voti a favore e un astenuto, mentre i Senatori di Pd e Forza Italia sono usciti al momento del voto. “Detto, fatto”, ha ...

RIFORMA PENSIONI/ I Conti a spanne del Governo su Quota 100 e taglio degli assegni : La RIFORMA delle PENSIONI entra nella Legge di bilancio con Quota 100. Ma ci sarà anche un taglio degli assegni d'oro. Tuttavia non è chiaro di quale entità. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 06:07:00 GMT)MAGNETI MARELLI/ Quel pezzo di "rivoluzione Marchionne" messo in vendita da Fca, di G. SabellaMANOVRA/ I conti sui posti di lavoro "creati" dalle mosse del Governo, di M. Ferlini

Stasera Italia - ex primario Contro il taglio delle pensioni d'oro : 'Sono soldi miei' : "Il mio taglio potrebbe addirittura arrivare a 500 euro al mese: come lo vogliamo definire? Un esproprio di Stato? Una vergogna? Comunque è un'ingiustizia" Con queste parole l'ex medico di 71 anni ...

Quota 100 - in pensione fino a 5 anni e mezzo prima ma Con il 25% di taglio all’assegno : Secondo uno studio realizzato da Progetica per il Corriere della Sera, molti lavoratori potranno andare in pensione fino a 5 anni e mezzo prima del previsto, ma questa possibilità prevede un drastico taglio degli assegni pensionistici che può arrivare fino al 25% per chi avrà iniziato a lavorare tra i 22 e i 26 anni.Continua a leggere

Remedy svela qualche dettaglio sui personaggi di Control nel nuovo video diario : Gli sviluppatori di Remedy hanno pubblicato un nuovo video dedicato a Control. Questa volta Eevi Korhonen, Narrative Systems Designer, Same Lake, Direttore creativo e i doppiatori James McCaffrey e Courtney Hope hanno parlato di alcuni personaggi e della loro storia.Come segnala Dualshockers, si è discusso dei personaggi principali del gioco, come Zachariah Trench, il vecchio direttore della FBC (Federal Bureau of Control), che è stato descritto ...

Manovra - sContro sulla «pace fiscale». Subito il taglio delle pensioni d’oro (dai 4.500 euro in su) : «Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro», lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio che annuncia l’ingresso della misura nel decreto fiscale che sarà approvato dal consiglio dei ministri. Restano da sciogliere i nodi sulla pace fiscale-- Non c'è ancora un'intesa tra M5s e Lega sulla “pace fiscale”. È quanto spiegano fonti di governo al termine del pre-Consiglio riunitosi domenica sera a Palazzo Chigi. Assenti sia Luigi Di ...