Commercialisti | da condono vantaggi per redditi oltre 75mila euro

notizie.tiscali

: @sole24ore #commercialisti #manovra #17ottobre #Condono: massimo vantaggio sopra 75mila euro, sotto 22mila più ch… - NikiCottone : @sole24ore #commercialisti #manovra #17ottobre #Condono: massimo vantaggio sopra 75mila euro, sotto 22mila più ch… - socialmiliac : RT @ItaliaOggi: Condono, i commercialisti: il vantaggio è massimo sopra i 75 mila euro - ColorsSounds : Condono, i commercialisti: il vantaggio è massimo sopra i 75 mila euro - -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) ... per arrivare sostanzialmente ad azzerarsi dai 12.000di reddito di partenza in giù."Non compete a noi commentare l'opportunità politica di fare o non fare un, non lo abbiamo mai fatto e ...