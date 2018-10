Come si fa il banana bread di Meghan

vanityfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Nonostante «Dubbo» – città di 30mila abitanti, nel mezzo del New South Wales australiano – abbia la fama di meta turistica, non avrebbe mai immaginato di essere conosciuta in tutto il mondo nello spazio di una mezza giornata. Inserita nel lungo programma della Royal Visit australiana del duca e la duchessa del Sussex, Dubbo ha offerto alla coppia una giornata perfetta (con acquazzone «romantico» incluso»). Dopo aver battezzato un nuovo aereo del Royal Flying Doctor Service, il servizio di aeroambulanza per chi vive nelle zone più remote del paese, hanno raggiunto una fattoria locale Mountain View della famiglia Woodleys che lotta contro il problema della siccità e dei cambiamenti climatici. E si sono trattenuti con loro per una merenda informale, alla qualeMarkle ha partecipato portando in dono del té (Fortnum & Mason) e unpreparato per ...