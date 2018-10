Come si fa a non rovinare la batteria dell’iPhone XS e XS Max

Cecilia Rodriguez : Francesco Monte? “Non è facile trovare una Come me” : Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: Francesco Monte al Gf Vip? “Non è possibile che sia ancora io la cattiva e che si debba per forza parlare di me” La partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulla sua precedente relazione con Cecilia Rodriguez. Con la sorella di Belen, infatti, […] L'articolo Cecilia Rodriguez: Francesco Monte? “Non è facile trovare una come ...

Andrea Iannone beccato insieme ad una donna che non è Belen dai paparazzi: il pilota di MotoGp fotografato mentre abbraccia Dayana Boggi Spinelli Andrea Iannone è sotto la lente d'ingrandimento del gossip dopo la rottura con Belen Rodriguez. Il pilota di MotoGp, che il prossimo weekend sarà impegnato in Giappone con il Motomondiale, è stato tampinato dai paparazzi che l'hanno beccato in un locale di Milano insieme ad una ...

Non sarà una Manovra Come le altre : "Tutti gli ultimi governi hanno prodotto deficit, e a conti fatti più di quanto promesso. Stesso discorso per gli altri paesi europei. Dunque che problema c'è? Caso mai sarà una Manovra come le altre".

Nadia Toffa risponde ad alcuni fan: "Per le cure sono gonfia come una luna piena. Non è detto che vinca, ma non mollo" Nadia Toffa continua la sua lotta contro il cancro. È un momento particolarmente delicato per la conduttrice de Le Iene, che condivide

Shevchenko : 'Il Milan di Gattuso mi piace. Higuain Come me? Non faccio paragoni...' : Festival dello Sport, Maldini: "Primo derby da dirigente? Più analisi e meno emotività. In teoria..." Prospettiva derby - Domenica sera il suo Milan affronterà l'Inter: una di quelle classiche del ...

Genoa - Preziosi perde il pelo ma non il vizio - accuse di frode sportiva per il suo club : i rossoblù rischiano grosso Come nel 2005 [DETTAGLI] : 1/9 ...

Ginnastica - i Mondiali 2018 non saranno in diretta tv! Come seguirli in streaming e con i LIVE su OA Sport : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica non saranno trasmessi in diretta tv. La rassegna iridata della Polvere di Magnesio, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, non avrà alcuna copertura televisiva né in chiaro né a pagamento: l’evento non sembra essere interessante per i vari network che non hanno avanzato delle proposte a Losanna e dunque non potremo gustarci le gare sul piccolo schermo. Una triste notizia per tutti ...

Riace - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Salvini non tollera irregolarità nell’uso di fondi pubblici? Come se Toninelli non tollerasse ministri che sparano cavolate” : “Dice che non si possono tollerare irregolarità nell’utilizzo di fondi pubblici. Scusa Matteo, ma tu che devi ridare 49 milioni e te li sei fatti spalmare in 80 anni?” Cosi Maurizio Crozza nella copertina di ieri di Che fuori tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha commentato il post del vicepremier Salvini sulla vicenda di Riace, e ha aggiunto “E’ Come se Toninelli dicesse che non si possono tollerare ministri che ...

Elettra Lamborghini : 'Non faccio tanto pem-pem Come pensate. E non ho mai fumato uno spinello' : 'Non faccio tanto pem-pem come pensate , titolo del suo singolo e, sinonimo di sesso , ndr, '. Elettra Lamborghini si confessa con Alessandro Cattalan su Sky Uno: 'A darmi la carica è il latte di soia'...

Rockstar : "vogliamo che Red Dead Online sia solido Come Grand Theft Auto Online". La compagnia non esclude Red Dead Redemption 3 : Red Dead Redemption 2 è in arrivo alla fine di questo mese, ma il suo comparto Online non arriverà insieme al gioco.come riporta VG247.com, è in programma una beta per Red Dead Online nel mese di novembre, che dovrebbe darci tutto il tempo necessario per terminare la storia di 60 ore di Red Dead Redemption 2.Attualmente, Rockstar sta ancora terminando le linee di scrittura e registrazione in studio per la componente multiplayer del gioco ...

I ribelli siriani a Idlib non si sono ritirati dalla “zona cuscinetto” - Come invece prevedeva un accordo tra Russia e Turchia : Entro lunedì i ribelli presenti nella “zona cuscinetto” attorno alla provincia di Idlib, l’ultima provincia siriana ancora sotto il loro controllo, avrebbero dovuto ritirarsi e spostarsi altrove: era l’ultima condizione prevista da un accordo trovato tra la Turchia (che appoggia The post I ribelli siriani a Idlib non si sono ritirati dalla “zona cuscinetto”, come invece prevedeva un accordo tra Russia e Turchia appeared first on Il ...

Milan - che bordata di Berlusconi a Gattuso : “servono due punte - non so Come faccia a non capirlo” : Il Cavaliere ha parlato dell’attuale momento del Milan, non lesinando una frecciatina a Gattuso Il presente si chiama Monza, ma Silvio Berlusconi non può assolutamente dimenticarsi del suo Milan. Presente allo stadio Brianteo per assistere al match con la Triestina, il Cavaliere è tornato a parlare del momento del club rossonero, lanciando una frecciata velenosa a Gattuso. LaPresse/Matteo Cogliati “Di questa proprietà si può ...