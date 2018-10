'Come on!' : salvare il Pianeta è ancora possibile : Roma, 17 ott. (AdnKronos) - Se non si cambia rotta, ora, il futuro può solo peggiorare in termini di guerre, povertà e perdita di interi habitat e specie. E' il messaggio che arriva dalla Conferenza per il Cinquantesimo Anniversario del Club di Roma, organizzata dallo stesso Club di Roma il 17 e il