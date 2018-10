Come disattivare 4G Voce TIM

Come disattivare il backup di WhatsApp : Utilizzate spesso WhatsApp, ma volete mantenere al sicuro la vostra privacy disattivando anche i backup? I backup sono fondamentali per tenere al sicuro i propri dati in caso di problemi improvvisi. Può capitare che perdiate tutti leggi di più...

Come Disdire Babbel E Disattivare Rinnovo Automatico : L’abbonamento a Babbel si rinnova automaticamente, ma noi ti spieghiamo Come disdirlo, Come disattivarlo, Come smettere di pagare Babbel Guida disdetta Babbel per Disattivare il Rinnovo In questa guida spieghiamo Come Disdire Babbel e Come Disattivare il Rinnovo Automatico del tuo abbonamento. Se in passato hai attivato un abbonamento a Babbel, devi sapere che, alla scadenza del periodo che hai […]

Come Disdire Babbel E Disattivare Rinnovo Automatico : L’abbonamento a Babbel si rinnova automaticamente, ma noi ti spieghiamo Come disdirlo, Come disattivarlo, Come smettere di pagare Babbel Guida disdetta Babbel per Disattivare il Rinnovo In questa guida spieghiamo Come Disdire Babbel e Come Disattivare il Rinnovo Automatico del tuo abbonamento. Se in passato hai attivato un abbonamento a Babbel, devi sapere che, alla scadenza del periodo che hai […]

Come disattivare firewall Windows 10 : A volte può capitare che un programma non riesca ad accedere ad Internet. La causa primaria potrebbe essere il firewall integrato nel sistema operativo che va a bloccare l’accesso alla rete. In questa guida di oggi vi diremo Come disattivare firewall Windows 10 in modo semplice e rapido senza ricorrere a soluzioni alternative (Come programmi terzi da installare). Non perdiamo tempo e passiamo subito al sodo. Indice dei contenuti Come ...

Come disattivare il tasto Bixby su tutti gli smartphone Samsung [Guida] : Bixby è l’assistente vocale di Samsung ed è disponibile su diversi smartphone con attivazione tramite pulsante dedicato. Ecco Come disattivarlo definitivamente Come disattivare il tasto Bixby su tutti gli smartphone Samsung [Guida] Bixby è l’assistente vocale di Samsung che dal Galaxy S8 fa la sua presenza su tutti i top di gamma della casa Sud Coreana […]

Come disattivare il tasto Bixby su tutti gli smartphone Samsung [Guida] : Bixby è l’assistente vocale di Samsung ed è disponibile su diversi smartphone con attivazione tramite pulsante dedicato. Ecco Come disattivarlo definitivamente Come disattivare il tasto Bixby su tutti gli smartphone Samsung [Guida] Bixby è l’assistente vocale di Samsung che dal Galaxy S8 fa la sua presenza su tutti i top di gamma della casa Sud Coreana […]

Come disattivare il tasto Bixby su tutti gli smartphone Samsung : Ecco Come disattivare "ufficialmente" il tasto Bixby laterale sinistro sugli smartphone Samsung che, alla sua pressione, avvia l'omonima applicazione. Procedura funzionante su Galaxy S e Galaxy Note. L'articolo Come disattivare il tasto Bixby su tutti gli smartphone Samsung proviene da TuttoAndroid.

Come disattivare SIM Iliad solo momentaneamente in 2 passaggi : tempo limite standby : Chi possiede una SIM Iliad, potrebbe avere personali ragioni (più o meno valide ma insindacabili) per decidere di disattivarla per un periodo più o meno lungo di tempo. Non parliamo del passaggio ad altro operatore per il quale dovrebbe invece fare richiesta di portabilità ma del desiderio di rendere inattivo il servizio e non avere più alcuna spesa mensile per un determinato momento. Non ci sono particolari difficoltà, disattivare una SIM ...

Ecco Come disattivare in modo permanente Bixby sul Samsung Galaxy Note 9 : Da Zack Nelson del canale JerryRigEverything di YouTube arriva una soluzione permanente per disabilitare il pulsante Bixby sul Samsung Galaxy Note 9 L'articolo Ecco come disattivare in modo permanente Bixby sul Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Come disattivare abbonamento iTunes : iTunes è la popolare applicazione sviluppata da Apple che permette di fare tantissime cose Come riprodurre e organizzare file multimediali oppure acquistare online musica, video e film. Tra le sue funzionalità, il software permette anche di sottoscrivere abbonamenti a riviste digitali da leggere su tutti i dispositivi personali oppure ad Apple Music, uno dei migliori servizi streaming di musica presenti sulla piazza. Se, però, non avete bisogno ...