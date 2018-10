Come aggiudicarsi due biglietti per il tour di Emma e un meet&great con Charity Stars

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Come aggiudicarsi due biglietti per il tour di @MarroneEmma e un meet&great con Charity Stars - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Come aggiudicarsi due biglietti per il tour di @MarroneEmma e un meet&great con Charity Stars - OptiMagazine : Come aggiudicarsi due biglietti per il tour di @MarroneEmma e un meet&great con Charity Stars… - 10blackandwhite : RT @sportabilia_mca: Come promesso, ecco il link per aggiudicarsi il completo #USOpen 1?8?autografato di @fabiofogna ???????? ?? -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)tornerà sul palco a febbraio con la seconda parte deldopo l’album Essere Qui uscito lo scorso 26 gennaio, edà la possibilità diduedeldie un meet&great con lei.L’artista è al momento ferma dall'uscita del terzo singolo disco d'oro "Mi parli piano", ma sta già lavorando ale alle sorprese che sta riservando ai suoi fan. Qualche indizio è arrivato in questo periodo,una presunta collaborazione con Vasco, ma non c’è ancora nulla di certo.Nel frattempo, si può sostenere l’iniziativa a sostegno di NEVER GIVE UP, una onlus che ripone attenzione sulla prevenzione e sul trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione che ogni giorno colpiscono uomini e donne. Sono tantissimi i casi, infatti le persone soggette ai disturbi alimentari arrivano a 3.665.000, di cui la maggior parte rientra nella fascia ...