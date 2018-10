Coltellate e colpi di pistola La Questura chiude il bar Atlante

Adolescente uccide a Coltellate una compagna di scuola : “Rideva mentre la colpiva” : Il brutale episodio il 12 settembre alla Fitzgerald High School a Warren, nel Michigan (Stati Uniti). Una ragazza di 17 anni ha portato a scuola un coltello e lo ha usato per colpire una sedicenne davanti a compagni di scuola e insegnante. Secondo alcuni testimoni, l'omicida rideva durante l'attacco.Continua a leggere

Fidanzato folle di gelosia la colpisce con 7 Coltellate - Stefania lotta per la vita : Sette coltellate , tre alla nuca, quattro all'addome, una ha perforato un polmone. E' il drammatico bollettino medico di Stefania De Marco , ventisettenne della provincia di Lecce aggredita la scorsa ...

Lecce - il fidanzato la colpisce per gelosia con 7 Coltellate : Stefania lotta tra per la vita : Stefania De Marco, 26 anni, è stata aggredita dal fidanzato, Giorgio vitali, nei pressi dell'abitazione dei suoi nonni. Le sono state inferte sette coltellate. Una di queste le ha perforato un polmone. La sua prognosi resta riservata. Il ragazzo l'avrebbe colpita in preda ad un raptus di gelosia, dopo che la vittima gli aveva comunicato di voler interrompere la loro relazione.