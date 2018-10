Colpo di scena | 28 gradi e Bora

Colpo di scena sui capelli di Ilary Blasi : "Ho la parrucca" : 'Ho la parrucca. Avevano ragione i social'. Ilary Blasi, la conduttrice del Grande Fratello Vip 3 - ospite di Silvia Toffanin - svela la verità sul nuovo taglio di capelli: 'A me piace cambiare - ...

Colpo di scena OnePlus 6T a rate con operatore mobile? Dove sarà possibile per ora : L'aspetto più interessante del OnePlus 6T in arrivo il prossimo 30 ottobre potrebbe non avere né natura hardware né software, ma piuttosto riguardare la sfera commerciale. Un'assoluta novità per la nuova ammiraglia sarà senz'altro quella legata alla strategia di vendita del device a rate con gli operatori mobili. Ma esattamente Dove? Meglio frenare subito gli entusiasmi dei potenziali acquirenti del OnePlus 6T italiani. Per il momento sembra ...

Investe uno scoiattolo e lo soccorre : poi arriva il Colpo di scena : Due poliziotti di Brooklyn Park in Minnesota si sono fermati durante un giro di ricognizione dopo aver visto un giovane...

Stefano Cucchi - Colpo di scena. Carabiniere imputato accusa due colleghi di pestaggio : Francesco Tedesco in una denuncia ricostruisce quella notte e chiama in causa due coimputati. Il suo avvocato: "Un riscatto per lui e per l'Arma". Ilaria Cucchi: "Il muro è stato abbattuto" Ilaria ...

Il commento di Borghi sul Colpo di scena al processo Cucchi. "La giustizia è lenta - ma arriva per tutti" : "La giustizia è lenta, ma arriva per tutti". Alessandro Borghi commenta con queste parole il colpo di scena avvenuto nel corso del processo Cucchi: un carabiniere imputato accusa i colleghi di aver pestato Stefano. In un post apparso in una storia Instagram, l'attore ha postato uno screenshot di un articolo del Corriere della sera che dava la notizia, aggiungendo un commento sull'immagine. Borghi è il protagonista del film Sulla ...

GF Vip - Colpo di scena : la compagna di Maurizio Battista è incinta? : A lanciare i sospetti sono Walter Nudo e Andrea Mainardi: "Lei si è toccata la pancia quando è arrivata in casa per fargli...

Taranto - padre lancia la figlia dal balcone. Colpo di scena : il legale si rifiuta di difenderlo : È previsto per le 9 di questa mattina, nel carcere di Taranto dove è rinchiuso da domenica sera, l'interrogatorio di garanzia del 49enne tarantino che ha gettato dalla finestra la...

Sossio e Ursula - è successo. Al falò di Temptation è vero Colpo di scena : Ultimo giro di boa per Temptation Island. Sull’isola delle tentazioni succede di tutto. Parole grosse, liti e un fiume di parole usate spesso fuori luogo. Il risultato è stato impietoso. Tre coppie su tre hanno deciso di dirsi addio. Per Patrick Baldassarri e Valeria Marini, Sossio Aruta e Ursula Bennardo e Alessandra Golastra e Andrea Zenga, il viaggio nei sentimenti termina con una rottura, nessuna delle tre coppie lascia il falò definitivo ...