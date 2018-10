Collirio Benoxinato | ritirato un lotto dalle farmacie

Blastingnews

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) In questi giorni è stato fatto un richiamo dall'AIFA (l'Agenzia Italiana per il Farmaco) che riguarda un prodotto farmaceutico che fra le altre cose cura la congiuntivite: si tratta diCloridrato Intes, impiegato anche per l'estrazione di corpi estranei, per medicazioni post operatorie, per operazioni chirurgiche in corso a carico del bulbo oculare e per l'esame alle lenti a contatto (la nota Tonometria).Cloridratoper una "colorazione anomala tendente al giallo" Un ritiro dal mercato farmaceutico ha interessato il noto farmaco analgesicoCL*30FL 0,5ML 0,4% – AIC 031579055, unaltamente utilizzato grazie alle sue molteplici funzioni. Secondo il Policlinico di Modena e poi confermato dalla stessa azienda produttrice, sembra che ci sia stata una anomalia secondo cui la confezione è diventata tendente al giallo. Una condizione ...