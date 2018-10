Cnn | Khashoggi fatto a pezzi nel consolato Nyt | fra i sospettati uomini di MbS Ma Trump

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Donalddifende i sauditi, ma dalla stampa americana arrivano nuovi inquietanti prove del coinvolgimento del regime di Riad nella scomparsa di Jamal, il giornalista saudita scomparso nela Istanbul, ormai con ogni probabilità ucciso nella sede diplomatica saudita. Per il New York Times quattro dei principalisono collegati al plenipotenziario di casa Saud, il principe ereditario Mohammed bin Salman. La Cnn rilancia fonti turche secondo cui ci sono le prove, rinvenute nel corso delle ispezioni nel, che Jamalsia statoper poi essere trasportato in un minivan.sta con Riad. Washington si conferma uno dei principali alleati dell'Arabia Saudita nel momento del bisogno. Ci pensa Donald, che ieri ha avuto un colloquio con Mohammed bin Salman e, via Twitter, rivela che il principe ha totalmente negato di ...