Clima - il rapporto dell’Ipcc sottovaluta la minaccia del riscaldamento globale : (Immagine: pixabay/CC) Un messaggio annacquato dall’eccessiva cautela. Così molti tra i massimi esperti mondiali di cambiamento Climatico giudicano l’ultimo rapporto rilasciato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc): gli autori del report avrebbero trascurato di sottolineare alcune possibili conseguenze importanti dell’aumento della temperatura media del pianeta – aspetti che invece avrebbero rimarcato ...

Rapporto sul Clima - non possiamo dire di non essere stati avvisati : Il limite dei 2°C di aumento della temperatura globale rispetto al periodo preindustriale non sarebbe sufficiente a preservarci da una serie di effetti negativi rilevanti, generati dal cambiamento climatico. Per questo l'Accordo sul clima di Parigi ha indicato di fare ogni sforzo possibile per non superare l'aumento medio della temperatura di 1,5 °C e fissato l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto ...

Clima : Trump mette in dubbio il rapporto IPCC - “voglio controllare chi l’ha scritto” : Donald Trump ha espresso scetticismo sui risultati del rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), pubblicato lunedì scorso, dal quale sono emerse le gravi conseguenze dei cambiamenti Climatici in assenza di azioni globali concrete: il presidente USA ha affermato che deve controllare la credibilità degli esperti che l’hanno scritto. Il report, ha precisato il tycoon, “mi è stato consegnato e voglio ...

Clima : Australia respinge rapporto Onu : ...5 gradi sopra livelli pre-industriali, ma questo richiede una "trasformazione globale" di tutti i settori dell'economia. Il primo ministro, Scott Morrison, ha preso la difesa delle compagnie ...

Clima : l’Australia non rinuncia al carbone e respinge il rapporto IPCC : Il governo australiano e l’industria mineraria australiana hanno respinto al mittente il rapporto del Comitato dell’ONU per il Clima, l’IPCC, che chiede alle nazioni di eliminare gradualmente tutte le centrali a carbone entro la metà del secolo, per evitare le gravi conseguenze del riscaldamento globale. Il primo ministro, Scott Morrison, ha difeso le compagnie minerarie, dichiarando che il rapporto “non presenta ...

Clima - l’allarme del Rapporto IPCC : rischi più alti con un riscaldamento globale a +1 - 5°C : Limitare il riscaldamento globale a 1,5°C richiede cambiamenti rapidi, lungimiranti e senza precedenti in tutti gli aspetti della società: lo afferma l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in un nuovo Rapporto pubblicato oggi. L’IPCC è l’organo leader mondiale per la valutazione della scienza dei cambiamenti Climatici, i relativi impatti e potenziali rischi futuri, e le possibili risposte. Fornendo chiari benefici ...

C’è un nuovo preoccupante rapporto sul cambiamento Climatico : Lo ha stilato e diffuso il più importante organismo scientifico che si occupi della materia, basato sulle ricerche di migliaia di scienziati: e dice che i rischi sono diventati enormi The post C’è un nuovo preoccupante rapporto sul cambiamento climatico appeared first on Il Post.

Clima - ecco il nuovo rapporto IPCC : gli scienziati lanciano l’allarme - rischi enormi se si supera la soglia di 1 - 5°C : Limitare il riscaldamento globale a 1,5°C richiede cambiamenti rapidi, lungimiranti e senza precedenti in tutti gli aspetti della società, afferma l’IPCC in un nuovo rapporto. Fornendo chiari benefici per le persone e per gli ecosistemi naturali, ha affermato l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto a 2°C, potrebbe andare di pari passo con il raggiungimento di una società ...

Rapporto IPCC - WWF : accelerare l’azione per il Clima per mantenere l’aumento della temperatura globale entro 1 - 5°C : Il Rapporto delle Nazioni Unite pubblicato oggi “è un punto di riferimento scientifico che valuta le prospettive di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C e mostra la necessità di un’azione urgente per il clima“: lo rileva WWF Italia in una nota. “Approvato da 195 governi, il report sottolinea che oggi abbiamo l’opportunità, ancora e per poco, di modificare la china pericolosa su cui abbiamo posto il mondo come lo ...

Clima - rapporto Onu su riscaldamento : 8.47 Quattro percorsi possibili per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5° dai livelli pre-industriali,l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi sul Clima. Sono il punto centrale del rapporto della commissione ONU sul cambiamento Climatico a un meeting in Sudcorea nei giorni scorsi,pubblicato oggi I percorsi prevedono risparmio energetico e riforestazione; sostenibilità di tutti i settori produttivi; ricorso al "carbon ...

Clima - Corea del Sud : i delegati approvano il rapporto IPCC : I delegati dei governi riuniti ad Incheon, in Corea del Sud, hanno approvato l’ultimo rapporto scientifico del Gruppo Intergovernativo di esperti dell’Onu sul Cambiamenti Climatici (IPCC). Il rapporto, basato su oltre 6mila studi scientifici, verrà pubblicato lunedì: mostra che un aumento della temperatura media pari a 1,5°C (il livello minimo previsto dall’Accordo di Parigi, atteso entro il 2030) determina già delle ...

