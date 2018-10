Claudio Baglioni | le | sue | canzoni senza tempo ' Al centro' del nuovo tour | ' È l' avventura

Claudio Baglioni : "Baudo e Rovazzi alla conduzione di Sanremo Giovani? Potrebbe essere interessante" : Dal 17 al 21 dicembre su Rai1 risuonerà la musica del Festival di Sanremo. Quello dei Giovani. Per il suo secondo anno nel ruolo di "dittatore artistico", infatti, Claudio Baglioni ha voluto azzardare, di fatto raddoppiando la kermesse musicale. Non solo la canonica settimana di febbraio, ma anche una a dicembre, dedicata alle nuove leve. "E' stata una mia ambizione: riuscire a dare a questa rassegna dei Giovani un'attenzione separata e ...

Claudio Baglioni lancia Sanremo Giovani : è già boom di iscrizioni. E i due vincitori si aggiungeranno ai 22 Big : Claudio Baglioni ha 67 anni, festeggia 50 anni di carriera e ha una forma atletica da far invidia. Si prepara a un tour de force che ha dell'incredibile: 30 concerti giá sold out in 36 giorni. E dopo ...

Claudio Baglioni : «Pippo Baudo e Rovazzi alla conduzione di Sanremo Giovani? Li abbiamo incontrati» : Claudio Baglioni Si era congedato dal suo palcoscenico più amato con un “Arrivedorci“, ricco di speranza. E, ora, Pippo Baudo potrebbe clamorosamente tornare a Sanremo, dopo appena pochi mesi. Il conduttore di Militello è in lizza per prendere il timone delle due serate di Sanremo Giovani, in onda il 20 e il 21 dicembre su Rai1 in prima serata. Pippo affiancherebbe un partner davvero inconsueto: Fabio Rovazzi. Claudio Baglioni, al ...

Claudio Baglioni - il tour fa tappa a Firenze : la scaletta della serata : Dopo aver conquistato l'Arena di Verona Claudio Baglioni riparte da Firenze . Un tour lungo 50 anni che toccherà Milano, Roma, Perugia, Bari, Acireale, Eboli. Tutte date sold out. Dopo le note ...

Info biglietti e ingressi per il concerto di Claudio Baglioni a Firenze : orari e possibile scaletta : Il concerto di Claudio Baglioni a Firenze apre la lunga serie di live che l'artista romano ha voluto organizzare per i festeggiamenti in occasione dei suoi 50 anni di carriera. Il tour è stato avviato con le date all'Arena di Verona, con la prima trasmessa anche in diretta su Rai1. Lo show continuerà fino al 2019, per il quale sono già state aperte le date e i biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. In ...

Claudio Baglioni : «La mia notte di note lunga cinquant'anni» : Con l'imponente tour Al centro, anticipato dai tre concerti all'Arena di Verona, Claudio Baglioni partirà domani, con replica mercoledì, dal Nelson Mandela di Firenze. Venerdì arriverà al ...

Claudio Baglioni - via al nuovo tour : «La mia notte di note lunga cinquant'anni» : Con l'imponente tour Al centro, anticipato dai tre concerti all'Arena di Verona, Claudio Baglioni partirà domani, con replica mercoledì, dal Nelson Mandela di Firenze. Venerdì arriverà al ...

Andrea Bocelli e figlio al Festival di Sanremo : l’idea di Claudio Baglioni : Festival di Sanremo: Andrea Bocelli e figlio super ospiti della prima puntata Pare che Claudio Baglioni abbia già le idee chiare su come aprire la prima serata di Sanremo il prossimo anno. Il direttore artistico del Festival, stando alle ultime indiscrezioni pubblicate su Oggi, sembrerebbe aver convinto Andrea Bocelli e il figlio Matteo a salire […] L'articolo Andrea Bocelli e figlio al Festival di Sanremo: l’idea di Claudio Baglioni ...

Aperte nuove disponibilità per i concerti di Claudio Baglioni nei palasport : info biglietti in prevendita : Le nuove disponibilità per i concerti di Claudio Baglioni nei palasport sono in prevendita per le date indicate dall'organizzazione. Il tour indoor inizia il 16 ottobre ma continua anche nel 2019, dopo l'impegno al Festival di Sanremo come conduttore e direttore artistico. Ci sono quindi nuove possibilità di acquisto dei biglietti per le date di Bologna, Padova, Montichiari, Torino e Pesaro fino a esaurimento dei tagliandi d'ingresso. Sarà ...

Sanremo 2019 - Loredana Bertè in gara? Le sorprese di Claudio Baglioni : Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni: Loredana Bertè in gara tra i Big Claudio Baglioni ha iniziato a lavorare al Festival di Sanremo. La kermesse canora dedicata alla musica italiana sta per tornare e per il secondo anno consecutivo sarà il noto cantautore ad occuparsi della direzione artistica. Al momento non sono ancora stati svelati […] L'articolo Sanremo 2019, Loredana Bertè in gara? Le sorprese di Claudio Baglioni proviene da ...

Ufficiali le nuove date del tour di Claudio Baglioni a Pesaro e Caserta : info biglietti in prevendita : Le nuove date del tour di Claudio Baglioni vanno ad aggiungersi alla lunga lista di concerti che l'artista romano ha pensato per Al Centro. Si aprono quindi a grande richiesta le date al Pala Decò di Caserta e quella all'Adriatic Arena di Pesaro. Il palco sarà ancora quello a 360° che ha visto un Claudio Baglioni all'assalto dell'Arena di Verona, con prima data trasmessa su Rai1 con un grande spettacolo che ha anticipato il tour indoor nelle ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Claudio Baglioni nei palasport - aperte nuove disponibilità : Sorgono nuove disponibilità per i concerti di Claudio Baglioni nei palasport. Dopo aver chiuso alcune date, le verifiche dell'organizzazione hanno fatto emergere la possibilità di nuove prevendite che saranno disponibili dal 2 ottobre alle ore 16 e fino a esaurimento dei tagliandi di ingresso. Gli show coinvolti nelle nuove prevendite sono quelli del Palalottomatica di Roma del 19, 20, 21 ottobre e 29 marzo, i concerti di Antona del 23 e 24 ...

Classifica Tale e Quale Show 2018/ Antonio Mezzancella vince con Claudio Baglioni e trova l'amore : Tale e Quale Show vede protagonista un "doppio" Claudio Baglioni. Il primo è Giovanni Vernia, con i capelli bianchi; l'altro e Antonio Mezzancella, il capellone anni Settanta.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:00:00 GMT)

Tale E Quale Show - il duetto dei due Claudio Baglioni (VIDEO) : Terzo appuntamento per Tale E Quale Show (qui la nostra diretta) il programma di Carlo Conti dedicato alle imitazioni vip. Oltre alla consueta galleria di personaggi più o meno azzeccati, stasera il programma ha visto una novità che mai si era vista in otto edizioni, ovvero lo stesso artista imitato da due concorrenti diversi. Non un artista a caso, ma uno degli asset di punta del biennio 2018-2019 in forza tra le file di Rai 1, ovvero ...