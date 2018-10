Clamoroso dalla Spagna! Neymar pentito | il brasiliano vuole tornare al Barcellona?

Uomini e Donne - Tina Cipollari e l'offesa più grave da un signore del pubblico. Clamoroso dalla De Filippi : La puntata odierna, di lunedì 8 ottobre, di Uomini e Donne si è aperta con una sfuriata di Tina Cipollari contro il pubblico. Il motivo è dato dalle esternazioni di un signore presente in studio che ...

Colpo di scena Milan - vicino l’acquisto di Cristiano Ronaldo : il retroscena Clamoroso che arriva dalla Spagna : Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il Milan sarebbe stato vicino all’acquisto di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2017 Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Colpo del secolo consumatosi nel corso dell’ultima estate grazie ad una pazzesca intuizione del presidente Andrea Agnelli. Fassone e Mirabelli – Foto Lapresse La voglia di CR7 di lasciare il Real Madrid e subito i contatti con Jorge Mendes, trasformatisi ...

Milan - Clamoroso dalla Spagna : ci fu tentativo per Ronaldo : Milan– La voce che giunge dalla Spagna, precisamente dal sito elmundo.es, ha del clamoroso. Cristiano Ronaldo, un anno prima di accasarsi alla Juventus, sarebbe stato un obiettivo reale del Milan. I rossoneri, guidati ancora dal cinese Yonghong Li, avevano preparato un piano preciso per arrivare all’asso portoghese, già in rotta col Real Madrid. 150 MILIONI […] L'articolo Milan, clamoroso dalla Spagna: ci fu tentativo per ...

Domenica In - Flavio Insinna Clamoroso su Rai1 dalla Venier : condurrà il talent Una canzone per Mara : A Domenica In con Mara Venier per la prossima puntata sono in serbo diverse sorprese che promettono di far incollare il pubblico allo schermo. Tra queste la presenza di Flavio Insinna , reduce dalla ...

Cesara Buonamici - il Clamoroso 'agguato' dalla Palombelli : come era negli anni Novanta / Guarda : Barbara le ha fatto una sorpresa: ha mandato in onda, come omaggio, un video in cui era giovanissima a Parlamento In , vecchia trasmissione politica di Mediaset. Guarda il video.

Colpaccio in tv - a due anni dalla morte di Anna Marchesini : il Clamoroso ritorno di Solenghi e Lopez : A due anni dalla morte di Anna Marchesini, nel luglio del 2016, tornano in tv i suoi due ex compagni del mitico Trio: Tullio Solenghi e Massimo Lopez . I due attori saranno i presidenti della giuria ...

F1 – Caos in casa Ferrari - Raikkonen irritato dalla posizione del team : si fa strada un Clamoroso scenario : Secondo alcune voci del paddock, Raikkonen avrebbe svestito i panni del fedele scudiero a Monza perché irritato dal tira e molla sul suo rinnovo Chi sarà il compagno di Sebastian Vettel la prossima stagione non è dato ancora saperlo, il rinnovo di Raikkonen resta sulla scrivania di Camilleri così come l’eventuale contratto di Leclerc. Photo4 / LaPresse Sono loro due a giocarsi l’unico sedile a disposizione, con una percentuale ...