Cina | crescita III trim prevista a +6 | 5% La peggiore dal 2009

Dazi Usa- Cina - 4 motivi per cui non minacciano la crescita globale - per ora - : Gli effetti della guerra commerciale fra Cina e Usa potrebbero essere più tiepidi del previsto. Almeno per ora, ed escludendo la degenerazione multilaterale dello scontro che si sta consumando sull'...

La crescita senza controllo dei lavori precari in Cina : Nelle grandi città la gig economy spadroneggia. Con le app si ordinano i servizi più disparati, pagati poco e senza tutele per i lavoratori. Leggi

Cina - crescita investimenti fissi ai minimi storici. Ma almeno riprendono i negoziati con gli USA : Gli ultimi dati sull'economia della Cina evidenziano un peggioramento forte per quanto riguarda la crescita degli investimenti fissi , ma un passo avanti per produzione industriale e vendite al dettaglio. Il report sull'economia della Cina Secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, infatti i fixed asset (dato che comprende infrastrutture, apparecchiature industriali e costruzioni) sono saliti soltanto del 5,3% annuo ...

Pentagono - crescita Cina anche militare : 01.47 Bombardieri cinesi sarebbero in fase di addestramento per arrivare a colpire obiettivi Usa e alleati nel Pacifico, stando a un nuovo rapporto del Pentagono presentato in queste ore al Congresso a Washinghton, scrivono media internazionali. Il documento -un rapporto annuale- sottolinea il crescente peso della Cina in ambito militare,economico e diplomatico e come Pechino vi stia facendo leva per costruire rapidamente la sua impronta ...