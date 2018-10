Cile | Banca centrale analizza possibile rinvio dell' aumento del tasso di sconto a fronte

Piazza Affari : seduta diffiCile per Banca MPS : Aggressivo ribasso per l' istituto di Rocca Salimbeni , che passa di mano in perdita del 4,36%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...

Banca mondiale : è più faCile fare impresa in Ruanda e Kosovo che in Italia : Interessante anche notare che la Macedonia è l'unica economia a reddito medio-alto della Top 20, all'undicesimo posto; mentre per la prima volta un paese a reddito medio-basso entra nella classifica ...