Ciclista ucciso per sbaglio da un cacciatore | la madre | Sono contenta | era un

Ciclista inglese ucciso con una fucilata da un cacciatore sulle Alpi francesi : Una domenica di sangue e sconcerto quella appena passata, nei boschi sulle Alpi francesi vicino al confine con la Svizzera, nella zona di Les Gets, dove la vittima gestiva un piccolo ristorante. Sembra un anno particolarmente infausto e infelice per la caccia, sono gia' molti gli incidenti segnalati da quando è stata aperta la stagione venatoria. Ancora poco si sa di questo incidente avvenuto nella giornata di domenica 14 ottobre, i funzionari ...

Ciclista travolto e ucciso al semaforo di viale Dante - condannato l'autista del camion : Faccia a faccia con i ladri incappucciati, fallisce il colpo. A segno ne va un altro da migliaia di euro 3 'Pregiudicati, ubriachi e rumori molesti', chiuso per 20 giorni il New Zanzibar 4 Dal tir ...

Ciclista travolto e ucciso - scarcerato l'investitore : Fermato per l'omicidio stradale del 22enne albanese Bexhet Deda a Giugliano , che ha investito mentre questi era in sella ad una bicicletta, al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di ...

Shock per Asia Sagripanti di The Voice of Italy dopo un grave incidente : travolto e ucciso un Ciclista : Asia Sagripanti di The Voice of Italy è sotto Shock dopo un grave incidente stradale. Secondo le notizie emerse, la giovane avrebbe travolto e ucciso un ciclista di 52 anni in provincia di Pordenone, precisamente ad Azzano Decimo. Sentita dalle forze dell'ordine per i chiarimenti di routine sull'accaduto, la giovane si sarebbe distratta alla guida a causa di una vespa, che sarebbe entrata nell'abitacolo andando a compromettere l'attenzione ...

Muore per overdose di eroina : era caduta in depressione dopo aver travolto e ucciso un Ciclista : Hannah James, 37 enne inglese, figlia di un magnate, è morta nell'appartamento di Parigi dove si era trasferita dopo aver rotto con il marito. Nel 2010, la sua vita era cambiata per sempre a causa di un incidente stradale nel quale si era responsabile della morte di un 17enne.Continua a leggere