Ciclismo | prima donna transgender campione del mondo Master su pista

Ciclismo - per la prima volta una donna transgender sul tetto del mondo : Per la prima volta una donna transgender è salita sul tetto del mondo. E' successo sabato scorso quando la ciclista canadese Rachel McKinnon ha vinto il titolo iridato della pista ai mondiali Master in svolgimento a Los Angeles. Si tratta di una novità assoluta ...

Ciclismo - Tour of Guangxi 2018 : Groenewegen vince la prima tappa - 5° Trentin. Moscon ci prova da lontano : Dylan Groenewegen si aggiudica la prima frazione del Tour of Guangxi 2018: il corridore della LottoNL-Jumbo conferma i favori del pronostico e non dà scampo agli avversari in volata. Completano il podio il tedesco Max Walscheid e l’altro olandense Fabio Jakobsen. Il nostro Matteo Trentin si piazza in quinta posizione dietro a Pascal Ackermann della Bora-hansgrohe, mentre il francese Arnaud Demare termina la tappa con un deludente settimo ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia terza dopo la prima prova al femminile della gara combinata : prima prova della particolare gara combinata per quanto riguarda il Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 in quel di Buenos Aires. Oggi è andata in scena la cronometro sia al maschile che al femminile, con le squadre Italiane al via. Molto bene le azzurre tra le donne: la figlia d’arte Sofia Colinelli e Giada Specia terminano il primo giorno sul podio virtuale. terza piazza alle spalle di Danimarca (9:34.11 sul percorso di 7,1 chilometri) ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Non abbiamo sbagliato niente - Moscon ha corso da vincente. In primavera andrò a vedere il percorso di Tokyo 2020” : Il giorno dopo non è troppo amaro per Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale italiana di Ciclismo, che vede della luce al termine della prova in linea del Mondiale di Innsbruck, che ha visto il trionfo di Alejandro Valverde e una buona squadra tricolore piazzare Gianni Moscon in quinta posizione. Il podio ancora una volta però è mancato, così come il sogno iridato che è lontano ormai 10 anni, quando Alessandro Ballan si impose a ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali ripartirà più forte di prima. Giro d’Italia 2019 e Olimpiadi di Tokyo 2020 nel mirino : Per carattere non lo ammetterà mai. Ma Vincenzo Nibali sta soffrendo come un’anima in pena. Doveva essere il suo anno, il suo Mondiale. Ha vinto tutto il 33enne messinese: Giro d’Italia (2 volte), Tour de France e Vuelta di Spagna, oltre a Classiche Monumento come Milano-Sanremo e Giro di Lombardia (2). Una carriera già leggendaria, unico corridore nel Nuovo Millennio capace di trionfare sia nelle grandi corse a tappe sia nelle corse ...

Mondiali Ciclismo 2018 – C’è anche Michele Scarponi ad Innsbruck : la FOTO dei 9 azzurri prima della partenza : La FOTO di squadra prima della partenza: con gli azzurri ad Innsbruck c’è anche Michele Scarponi E’ attualmente in corso la prova in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck. La squadra azzurra ha fatto il pieno di energie questa mattina per affrontare al meglio la prova iridata, consapevole di aver con sè un nono uomo davvero importante. Il ct azzurro Davide Cassani lo ha affermato diverse volte: anche ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Pasta per Moscon - uno strano mix per Brambilla : la colazione degli azzurri prima della gara di Innsbruck [VIDEO] : La colazione dei campioni: Cassani riprende i suoi azzurri mentre fanno il pieno di energie prima della prova in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso: i big del ciclismo sono in sella alle loro bici per la prova in linea uomini elite dei Mondiali di Innsbruck 2018. Occhi puntatissimi sugli azzurri che, seppur non in perfette condizioni, vorranno far bene ed ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Arriva la prima medaglia individuale azzurra : la 18enne Camilla Alessio d’argento a Innsbruck : Camilla Alessio d’argento nella cronometro individuale femminile juniores dei Mondiali di ciclismo di Innsbruck 2018 E’ iniziato lo spettacolo dei Mondiali di ciclismo 2018: dopo le cronometro a squadre femminile e maschile elite di ieri, oggi tocca ai più giovani sfidarsi per le strade austriache. Questa mattina è andata infatti in scena la cronometro individuale femminile juniores, nella quale è Arrivata la prima ...