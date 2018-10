Ciclismo | per la prima volta una donna transgender sul tetto del mondo

Ciclismo - anche Visconti e Cimolai tra gli italiani senza squadra per il 2019 : Con la stagione delle corse ormai in chiusura, l’attenzione nel mondo del Ciclismo professionistico è rivolta ora essenzialmente a quanto accadra' nei prossimi mesi, tra presentazioni dei grandi giri, programmi dei campioni e le ultime novita' del ciclomercato. [VIDEO]Le squadre World Tour hanno in buona parte definito gli organici per la prossima stagione, con ancora poche caselle da riempire, mentre più lungo è il lavoro ancora da fare per ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : risale l’Italia al maschile - ancora in corsa per il podio : Penultima giornata di gare in quel di Buenos Aires per quanto riguarda il Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018. Oggi è andata in scena la prova di cross country (mountain bike) nello short circuit, ovviamente sia per gli uomini che per le donne. Risalgono posizioni gli azzurri al maschile: settimo Simone Avondetto, nono Tommaso Della Valle nella gara vinta da Erik Fetter (Ungheria) davanti a Fedorov (Kazakistan) e Kess (Lussemburgo). La ...

Ciclismo - il 2018 da incubo di Fabio Aru. Un campione che andrà recuperato in primis nella testa : Il 2018 è stato un anno da incubo dal punto di vista sportivo per Fabio Aru. Il 28enne sardo di fatto ha fallito tutti gli obiettivi stagionali, chiudendo senza nemmeno una vittoria. Oltre a ciò tra ritiri, problemi fisici e propositi non rispettati, Aru è stato protagonista più fuori che dentro la corsa, subendo molto anche a livello psicologico. Andiamo quindi a ripercorrere l’annus horribilis del corridore della UAE-Team Emirates per poi ...

Ciclismo - Nibali atteso dalla Procura di Grenoble : gli inquirenti convocano lo Squalo per interrogarlo : Nell’ambito dell’incidente che ha visto protagonista Nibali al Tour de France, la Procura di Grenoble lo ascolterà come persona offesa e informata sui fatti La cinghia che si aggancia alla bici, la rovinosa caduta e la frattura di una vertebra. Fotogrammi che Vincenzo Nibali difficilmente cancellerà, un Tour de France terminato anzitempo il 19 luglio sull’Alpe d’Huez, dove lo Squalo ha dovuto fare i conti con la ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali in procura : verrà ascoltato per la caduta al Tour de France - lo Squalo aveva denunciato il tifoso : Vincenzo Nibali ha concluso la stagione agonistica con il secondo posto al Giro di Lombardia, un risultato estremamente positivo in coda a un’annata purtroppo caratterizzata dal brutto infortunio capitato al Tour de France, la frattura della decima vertebra toracica causa di una caduta provocata dalla follia di uno spettatore. Quell’episodio ha compromesso tutti gli obiettivi dello Squalo che puntava a vincere la Grande Boucle e il ...

Eroica Caffè Barcellona : il luogo in cui la passione per il Ciclismo si fonde con storia e tradizione : Il prossimo 20 ottobre aprirà i battenti l’Eroica Caffè Barcellona: luogo in cui la passione per il ciclismo si fonde con storia e tradizione di questo splendido sport “L’Eroica è nata in un Caffè. O in un bar, circolo, casa del popolo, in qualsiasi modo si voglia chiamare un luogo dove scorreva gran parte della nostra vita oltre il lavoro. Al Caffè si andava in bici, si leggeva e discuteva di bici e dei suoi eroi, i miti che avevano ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : azzurri lontani dalla zona medaglie - ottima seconda piazza per Della Valle nell’eliminator : Terza prova per quanto riguarda il combined di Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. È andata in scena oggi la prova di Cross Country Eliminator (Mountain Bike) sia per gli uomini che per le donne: non ci sono grandi notizie per le squadre italiane. Molto bene Tommaso Della Valle al maschile: l’azzurro trova una strepitosa seconda piazza nella sua prova, ma non basta per rimontare in classifica vista la delusione di ieri ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. Sofia Tomasoni vince l’oro nel kiteboard!!! Azzurri in lotta per le medaglie nel golf e nel Ciclismo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Ciclismo – Ritiro Pellizotti - Nibali ed il suo pensiero (social) per Franco : “ad Maiora Direttore!” : Franco Pellizotti si ritira dopo Il Lombardia, Vincenzo Nibali lo saluta sui social da collega e da amico! Dopo Il Lombardia, Franco Pellizotti ha smesso i panni da ciclista professionista per sedersi tra i dirigenti della Bahrain Merida. Il corridore italiano, all’età di 40, ha detto addio Ciclismo ed ha messo un punto ad una carriera degna di nota. Tra i colleghi pronti a ringraziare ed a fare un in bocca al lupo a Pellizotti anche ...

Ciclismo - la Bahrain-Merida annuncia il team per il Tour of Guangxi : c’è Giovanni Visconti : Il team asiatico punterà su Giovanni Visconti per ben figurare nel Tour of Guangxi 2018, ultimo appuntamento World Tour di questa stagione Si avvicina l’ultimo appuntamento World Tour della stagione di Ciclismo, il Tour of Guangxi 2018 chiude un’annata ricca di appuntamenti e di emozioni. La Bahrain-Merida ha deciso di fare sul serio nella corsa cinese, schierando una formazione di tutto rispetto guidata da Giovanni ...

Ciclismo - Giro di Lombardia : percorso - altimetrie e favoriti : Giro di Lombardia, Nibali e Moscon pronti a difendere i colori azzurri nella corsa che partirà da Bergamo sino a Como Ciclismo, è giunta l’ora del Giro di Lombardia, una corsa alla quale sopratutto i corridori nostrani tengono molto. Si partirà da Bergamo, sino ad arrivare in quel di Como. Nel mezzo 6 salite, alcune davvero ostiche tra cui Ghisallo e il muro di Sormano ed il Monte Olimpino con picchi del 9% di pendenza. Per quanto ...

Ciclismo - infortunio alla clavicola per Cima della Nippo vini Fantini : Damiano Cima della Nippo vini Fantini si è infortunato dopo la linea del traguardo che lo ha visto arrivare secondo al Criterium di Oita Inizia in maniera sfortunata l’intenso week-end di gare del team che vede gli #OrangeBlue impegnati in 4 competizioni. Il Criterium di Oita che precede la competizione di domani si è concluso con una volata e un secondo posto di Damiano Cima che però è vittima di una caduta proprio sulla linea del ...

Ciclismo : dalla Cina arriva una nuova squadra con un budget superiore al Team Sky : Il predominio assoluto del Team Sky [VIDEO] nelle grandi corse a tappe, e soprattutto al Tour de France, potrebbe essere ben presto minacciato dall’ingresso di una nuova squadra ancora più ricca. Il pericolo per la squadra britannica arriva dalla Cina, dove si sta lavorando ad un progetto che si preannuncia di altissimo livello e che per ora ha assunto il nome di GCP, Global Cycling Project. Nella squadra che sta nascendo e che dovrebbe ...