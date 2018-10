Ciclismo | mercato Sunweb | in arrivo Bakelants e Kragh Andersen | ai saluti Theuns

oasport

: #ATWS2018 #tuscanyadventuretimes La Toscana punta sul turismo avventura, un mercato che vale 300 miliardi di dollari - intoscana : #ATWS2018 #tuscanyadventuretimes La Toscana punta sul turismo avventura, un mercato che vale 300 miliardi di dollari - intoscana : La Toscana punta sul turismo avventura, un mercato che vale 300 miliardi di dollari in tutto il mondo ed è un setto… - VELOSPORT1960 : -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Nuovi colpi dinel mondo del, dove la stagione 2018 è ormai agli sgoccioli e le formazioni si preparano per il 2019: secondo quanto scritto da tuttobiciweb.it infatti il Teamha messo a segno due acquisti importanti, mentre un altro atleta ha risolto il contratto. Ingresso nella famiglia tedesca per il belga Jan Bakelats, arrivato dalla AG2R La Mondiale, e per il danese Asbjørn, prelevato dal Team Waoo (formazione Continental), con quest’ultimo che ritrova in Germania il fratello Soren. In uscita il belga Edward, che ha risolto consensualmente con la società il contratto che lo legava al team a tutto il 2019. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Pier Colombo roberto.santangelo@oasport.it