Ciclismo | anche Visconti e Cimolai tra gli italiani senza squadra per il 2019

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. L’Italia punta in alto nel Ciclismo. Azzurri protagonisti anche nel golf - nel basket 3×3 e nel kiteboard : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Ciclismo : QuickStep in difficoltà - anche Gaviria tra i big in partenza : Sembra un clamoroso paradosso, eppure nel mondo del Ciclismo professionistico la squadra che ha segnato più vittorie in questo 2018, la QuickStep Floors, non ha uno sponsor per la prossima stagione. Il marchio QuickStep continuera' con un impegno economico ridotto - come brand secondario - ma il team manager Patrick Lefevere non ha ancora trovato una nuova azienda pronta a prenderne il posto. Per questo motivo, la squadra belga ha gia' lasciato ...

Ciclismo - GP Beghelli 2018 : tracciato insidioso ma non troppo duro. Luis Leon Sanchez cerca il bis - Sonny Colbrelli vuole la rivincita : La diretta TV sarà offerta da Rai Sport , quella streaming, invece, da PMG Sport. CLICCA QUI PER IL PERCORSO AI RAGGI X CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL Ciclismo

Ciclismo - GP Beghelli 2018 : tracciato insidioso ma non troppo duro. Luis Leon Sanchez cerca il bis - Sonny Colbrelli vuole la rivincita : Domenica prenderà il via la 23ma edizione del Gran Premio Bruno Beghelli. Orario di partenza fissato alle 11:45, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16:25. In tutto 196,3 km da affrontare per i corridori delle 25 squadre iscritte, di cui 12 World Tour (Astana, Bahrain-Merida, Team Sky, EF Drapac, Movistar, Ag2R La Mondiale, Groupama-FDJ, UAE Team Emirates, Mitchelton-Scott, Dimension Data, LottoNL-Jumbo, Trek-Segafredo), e la nazionale ...

Mondiali Ciclismo 2018 – C’è anche Michele Scarponi ad Innsbruck : la FOTO dei 9 azzurri prima della partenza : La FOTO di squadra prima della partenza: con gli azzurri ad Innsbruck c’è anche Michele Scarponi E’ attualmente in corso la prova in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck. La squadra azzurra ha fatto il pieno di energie questa mattina per affrontare al meglio la prova iridata, consapevole di aver con sè un nono uomo davvero importante. Il ct azzurro Davide Cassani lo ha affermato diverse volte: anche ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Hirschi è il nuovo campione del mondo under 23 - sul podio anche Lambrecht e Hanninen : Il corridore svizzero taglia per primo il traguardo di Innsbruck, precedendo di qualche secondo Lambrecht e Hanninen La prova in linea maschile under 23 incorona Marc Hirschi, che si laurea campione del mondo al termine di una prestazione perfetta. Lo svizzero taglia per primo il traguardo di Innsbruck, inventandosi negli ultimi chilometri lo scatto decisivo che gli permette di mettersi al collo un preziosissimo oro. La medaglia ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea Under23 - indicazioni importanti sul percorso anche per i professionisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea Under 23 dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018. Forse la gara più equilibrata di tutta la settimana iridata: non c’è un grande favorito, ci sarà spazio a continui attacchi e ne uscirà fuori sicuramente un grande spettacolo. Stesso tracciato dei professionisti tranne per il giro finale: 179 chilometri con il consueto tratto in linea e poi quattro giri nel circuito Olympia ...

Ciclismo - sarà il Mondiale più duro di sempre? Percorso per scalatori - il confronto con le edizioni in Duitama e Sallanches : Il Mondiale di Ciclismo di Innsbruck sarà il più duro del nuovo millennio, ma sarà anche il più duro di sempre? La tendenza delle ultime edizioni è stata quella di proporre percorsi per velocisti, puri o resistenti, o uomini da classiche, con brevi strappi. Questa volta invece si è scelto di fare un tracciato adatto agli scalatori, con i corridori che dovranno superare un dislivello di oltre 4.600 metri nei 258 km previsti. Per rispondere alla ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro Under23 - Leonardo Affini quarto. Domina Mikkel Bjerg - bene anche Matteo Sobrero - nono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali 2018 di Ciclismo: ad Innsbruck, dopo le cronometro a squadre di ieri e la cronometro individuale femminile juniores di questa mattina, oggi pomeriggio tocca alla prova individuale maschile Under23, che vedrà al via 71 atleti, tra i quali i nostri Edoardo Affini, Alexander Konychev e Matteo Sobrero. La prova si svolgerà sulla distanza di 27.7 km, con un solo intermedio dopo 18.1 km, ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Le dolci parole di Cassani per Aru : “fa parte della squadra anche se si è escluso” : Il commissario tecnico azzurro ha dimostrato di apprezzare il gesto di Fabio Aru, che ha deciso di non partecipare ai Mondiali di Innsbruck Una decisione sofferta ma che forse, a pensarci bene, è la migliore che Fabio Aru potesse prendere. La sua condizione fisica non gli permette di presentarsi ai Mondiali di Innsbuck con l’obiettivo di vincere, per questo motivo ha deciso di tirarsi fuori, lasciando spazio a colleghi più in forma ...

Ciclismo - Memorial Pantani 2018 : ultima occasione per un posto nella rassegna iridata per Aru - Cataldo - Brambilla e Formolo. C’è anche Nibali! : Va in scena sabato 22 settembre il Memorial Pantani 2018, quindicesima edizione della corsa ciclistica dedicata al Pirata. Quella di domani si rivela una delle ultime occasioni per prepararsi al meglio in vista dei Mondiali di Ciclismo ad Innsbruck la prossima settimana, dato che gran parte del percorso, in particolare da Castrocaro Terme (località di partenza) fino al circuito di Montevecchio, è caratterizzato da continui saliscendi e ascese ...

Ciclismo - Ranking UCI : l’Italia resta al comando anche se diminuisce il margine sul Belgio. Elia Viviani terzo nell’individuale : Non ha grossi cambiamenti l’UCI World Ranking aggiornato in data odierna. Lo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), rafforza la propria leadership, avendo ottenuto anche alcuni punti nella Classica che si è tenuta ad Amburgo in questo weekend e che non aveva disputato nel 2017. In questa maniera Sagan è salito a quota 4052, registrando un +68 rispetto alla scorsa settimana. Alle sue spalle in seconda piazza sempre Chris Froome (Team Sky), ...

Ciclismo : L'Orange Bike Team fa sua anche la tappa del Gp Giovanissimi di Pila : In campo maschile, 'show' dell'olandese Jowy Cnossen davanti a Gabriele Dedé , Sport Frogs Senna, e a Andrea Vallet , Gs Lupi Vda, . G5 * A imporsi è Sofia Guichardaz , Xco Projet, , davanti a ...