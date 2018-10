Chi l' ha visto? Anticipazioni | la puntata del 17 ottobre 2018

Federica Sciarelli dice addio a Chi l'ha visto? Ecco dove dovrebbe andare : FUNWEEK.IT - Ormai siamo abituati ad associare il volto di Federica Sciarelli al logo di Chi l'ha Visto. Circolano, però, delle voci sul possibile addio della conduttrice al programma di Raitre per un ...

Federica Sciarelli dice addio a Chi l'ha visto? Ecco il nuovo lavoro per cui lascerebbe il programma : FUNWEEK.IT - Ormai siamo abituati ad associare il volto di Federica Sciarelli al logo di Chi l'ha Visto. Circolano, però, delle voci sul possibile addio della conduttrice al programma di...

Allarme Toninelli su ponti autostrade A24-A25 : Ho visto con i miei ocChi sono in pessime condizioni : L'Aquila - "Alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, all'assemblea dell'Ance. L'A24 e l'A25, gestite da Strada dei Parchi, collegano Lazio e Abruzzo. "E' da anni che chiediamo che ci siano le risorse per i viadotti ...

Allarme Toninelli su ponti autostrade A24-A25 : Visto con in miei ocChi sono in pessime condizioni : L'Aquila - "Alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, all'assemblea dell'Ance. L'A24 e l'A25, gestite da Strada dei Parchi, collegano Lazio e Abruzzo. "E' da anni che chiediamo che ci siano le risorse per i viadotti ...

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata mercoledì 17 ottobre : Torna Chi l’ha visto in prima serata su Rai 3: ecco tutte le Anticipazioni del programma di successo condotto da Federica Sciarelli Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Ecco in anteprima tutte le Anticipazioni e i casi al centro della puntata di mercoledì 17 ottobre. Chi l’ha visto 2018: Anticipazioni puntata 17 ...

Negli USA alcuni Google Pixel 3 verranno consegnati prima del previsto. E Chissà che anche da noi… : Ai primi ad aver inoltrato l'ordine è apparsa una consegna stimata per il 19 ottobre, ma a quanto pare Google è stata più veloce del previsto L'articolo Negli USA alcuni Google Pixel 3 verranno consegnati prima del previsto. E chissà che anche da noi… proviene da TuttoAndroid.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? Le indiscrezioni sulla conduttrice : Si inseguono le voci sulle nomine dei direttori di reti e Tg della Rai, una partita che dovrebbe chiudersi entro la settimana e che, a quanto apprende l’Adnkronos, vedrebbe come novità delle ultime ore Luca Mazzà dalla direzione del Tg3 a quella del Gr e di Rai Radio 1 e Federica Sciarelli vicina alla guida del Tg1, per la quale attualmente in pole position sembra esserci Giuseppina Paterniti.Marcello Ciannamea andrebbe a sostituire Angelo ...

Chando Erik Luna - Chi è?/ Fidanzato 29enne di Grecia Colmenares "mai visto una telenovela" (Domenica Live) : Chando Erik Luna è rimasto folgorato un anno fa dalla bellezza di Grecia Colmenares, che oggi sarà ospite di Domenica Live. Tra i due ci sono 26 anni di differenza(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:56:00 GMT)

Salvini : ''Il Pd Trentino? Forse è meglio Chiamare 'Chi l'ha visto'''. E sul voto del 21 ottobre : ''Non mi basta vincere - vorrei stravincere'... : TRENTO . "Il Pd in Trentino? Bisogna guardare Chi l'ha visto", Matteo Salvini non ha risparmiato le battute nei confronti degli avversari del centrosinistra autonomista . Ieri l'instancabile leader ...

Maltempo Sardegna - una vittima ad Assemini : “Ho visto una donna che urlava Chiedendo aiuto” : “Ho visto una macchina incidentata e c’era una donna che urlava in cerca di aiuto“. E’ la telefonata ricevuta dal 112 venti minuti dopo mezzanotte, mentre la Peugeot a bordo della quale si trovavano Tamara Maccario, 45 anni e le tre figlie veniva trascinata via dalla corrente del torrente ad Assemini. Proprio grazie a questa telefonata, arrivata da un cittadino, sono immediatamente scattati i soccorsi che hanno consentito ...

Luisa Velluti nata da uno stupro cerca la mamma che l’abbandonò. ‘Lo stupratore è lui’. La lettera anonima a Chi l’ha visto : Luisa Velluti: la sua storia non è nuova, già un anno fa si era parlato di lei su moltissimi giornali e nella puntata di Chi l’ha visto di ieri 10 ottobre ci sono state due sorprese. Una di queste, un incontro col papa, che l’ha omaggiata con 2 doni molto preziosi. La ragazza, ormai conosciuta per la sua storia, è stata contattata da TV2000 dove le chiedevano se voleva partecipare ad un programma. Programma che alla fine avrebbe ...

"Non volevo ucciderla - ma è posseduta". Spara alla moglie e lo confessa a Chi l'ha Visto prima di costituirsi : "La disperazione mi ha portato a fare questo. Da quando mia moglie frequenta quella setta satanica è cambiata. Non volevo ucciderla, ma è posseduta. È un anno che non ce la faccio più". Con queste parole Salvatore D'Apolito parla ai microfoni di Chi l'ha Visto, dopo che il giornalista della trasmissione di Rai 3 ha intercettato l'uomo proprio mentre stava andando a costituirsi.D'Apolito, padre di famiglia e sposato ...

Ascolti TV | Mercoledì 10 ottobre 2018. La Nazionale al 23.2%. Poveri ma RicChi 11.8% - Chi l’ha Visto? 10.3% - Le Iene 10.1% : Italia-Ucraina (da Facebook) Su Rai1 l’amichevole Italia-Ucraina ha conquistato 5.853.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 Poveri ma Ricchi ha raccolto davanti al video 2.719.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Piacere, sono un po’ incinta ha interessato 1.812.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.825.000 spettatori (10.1%). Su Rai3 Chi ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : in prima serata l'appuntamento su Rai 3 : Nel programma di Federica Sciarelli, questa sera si tratterà del misterioso omicidio di Maria Tanina Momilia.