Chi fermerà i Warriors? E LeBron basterà ai Lakers? Intervista a Flavio Tranquillo

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) C’è una frase di Micheal Jordan che racconta meglio di altre cosa vuol dire giocare, ma soprattutto vincere, nella NBA. E suona così: “Heart is what separates the good from the great”. È il cuore, quello che ciascuno di noi ha dentro, che distingue un buon giocatore da uno capace di fare, per davvero, la differenza. Ed è una frase che nella stagione che ha appena alzato il suo sipario potrebbe legarsi a più di una storia, a più di una vicenda. Le prime due vittorie della notte, quelle di Golden State e Boston, potrebbero infatti rappresentare il preludio musicale al concerto a cui assisteremo alla fine di giugno. Quando, cioè, i toni si alzano e il frastuono diventa armonia. Sono molti infatti quelli che considerano questa combinazione, a scanso di infortuni o imprevisti, come la più probabile. Ma come ricorda ...