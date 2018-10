Chevrolet - Camaro e Chevelle si preparano per il Sema

quattroruote

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Laesporrà una serie di novità al(30 ottobre - 2 novembre), presentando evoluzioni sportive di modelli attuali e restomod di vetture d'epoca. Sotto i riflettori del Las Vegas Convention Center vi saranno infatti laSS Shock Concept e tre auto degli anni sessanta e settanta aggiornate con motori V8 di nuova generazione che presto saranno disponibili come crate engine per elaboratori e appassionati. Oltre a questi modelli, in Nevada saranno presenti anche quattro evoluzioni del pick-up Silverado, unaLT Convertible e altremodificate.Colore Shock. Creata per mettere in mostra alcuni degli accessori disponibili per la personalizzazione della rinnovata, la concept si caratterizza per la verniciatura Shock Yellow che debutterà a listino come colore a richiesta a partire dai primi mesi del prossimo anno. Alla nuova tinta si abbinano dettagli neri ...