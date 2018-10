Chelsea | rinnovo stellare per Hazard | richiesta di Sarri alla società

Chelsea : Hazard resta - pronto rinnovo a 18 milioni di euro : Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo, perché Eden Hazard non lascerà il Chelsea . Il trasferimento al Real Madrid, che sembra sempre sul punto di essere perfezionato, per ora può attendere. E’ stato lo stesso asso belga a dichiararlo al tabloid Sun: “Lasciare Londra e il Chelsea ? Non ci penso proprio”, le parole di Hazard che sta trattando il rinnovo contrattuale con il club di proprietà del russo Roman ...

Chelsea - Hazard : 'Non ho firmato il rinnovo' : Il trequartista belga del Chelsea, Eden Hazard ha dichiarato nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Le voci di mercato sul prolungamento del contratto in arrivo? Non ho firmato nessun contratto e non ci sono novità'.