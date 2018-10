Centri per l' impiego | odissea quotidiana | il Governo posticipa il reddito di cittadinanza?

Centri per l'Impiego - il Lazio si prepara : Intervista a Marco Noccioli, direttore regionale del Lavoro, in vista della riorganizzazione dei Centri per l'Impiego. "Gia' abbiamo avviato la formazione considerato che i Centri dal primo luglio ...

I Centri per l’impiego sono un disastro : sono fondamentali in vista del "reddito di cittadinanza" ma soltanto il 3 per cento di chi li usa trova lavoro, alcuni restano in attesa per dieci anni: e l'Italia ci investe pochissimo The post I centri per l’impiego sono un disastro appeared first on Il Post.

Centri per l'Impiego. Ecco il piano del governo : più risorse e anche un logo per farli riconoscere : Il ministro del lavoro Luigi Di Maio l'ha detto più volte: per far funzionare il reddito di cittadinanza, è necessario che funzionino bene i Centri per l'impiego che, invece, allo stato, sono ...

Centri per l'Impiego? Oggi il lavoro si trova col passaparola : Sugli uffici territoriali, passati sotto il controllo delle Regioni, verranno convogliate risorse per 2 miliardi di euro. Ma in Italia il posto si trova attraverso altri canali

Maltempo Calabria : superata la soglia critica di precipitazioni in diversi Centri : Nuovi danni e disagi per il Maltempo, soprattutto lungo la fascia ionica della Calabria: Arpacal ha emesso un bollettino di superamento della soglia critica in riferimento al quantitativo di pioggia caduta in diversi centri. Il dato è alto a Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Melito Porto Salvo, dove è stato superato il livello 3, la soglia critica. Problematica anche la situazione a Marina di Gioiosa Ionica ed a Fabrizia, ...

Centri per l'impiego nel caos : "Cerchi lavoro? Meglio se vai su internet" : 'Lavoro da darvi non ne abbiamo, mica siamo il collocamento'. È questa la risposta che hanno ricevuto i cronisti del Corriere della Sera che si presentati in un centro per l'impiego di Casoria, in ...

M5s - 3 mesi per riordino Centri impiego : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Servono tre mesi per riassestare i centri per l'impiego in vista dell'introduzione del reddito di cittadinanza. A dirlo è Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle ...

M5s - 3 mesi per riordino Centri impiego : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Servono tre mesi per riassestare i centri per l'impiego in vista dell'introduzione del reddito di cittadinanza. A dirlo è Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle ...

Lombardia : Astuti (Pd) - Centri impiego hanno bisogno di personale : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - “Temo che l'assessore Rizzoli in questi mesi abbia vissuto nell'alta Baviera. La situazione di cui parla non è sicuramente quella lombarda, dove ormai da mesi insieme alle Province denunciamo una situazione di grande difficoltà. Lo stanziamento di un milione di euro è s

Maltempo : una donna dispersa nel Cagliaritano. ?Capoterra - Uta e Assemimi i Centri più colpiti : Articolo aggiornato alle ore 7,20 dell'11 ottobre 2018. Una donna di circa 60 anni è dispersa dalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini, a circa 10 chilometri da Cagliari, devastate anche nella notte dal Maltempo. Era a bordo di un'auto, assieme al marito e tre figlie, rimasta bloccata nella tarda serata di ieri dall'acqua che aveva invaso la strada nella località Cortexandra, tra le statali 130 e 131. I cinque ...

Alluvione Baleari - disastro a Maiorca : 10 morti e un bimbo disperso - Nadal apre i suoi Centri [FOTO] : 1/31 ...

Reddito di cittadinanza - è flop Centri per l'impiego : a Napoli pratiche ancora con la penna : 'No, qui non c'è il Centro per l'impiego. Tanto tempo fa questa era la sede del vecchio collocamento, ora ci sono gli uffici dell'Ispettorato del lavoro'. I due cortesi uscieri in via Vespucci ...

Reddito di cittadinanza : il grande problema dei Centri per l'impiego al Sud : Un recente approfondimento della rivista Business Insider mette in luce l'inutilità dei centri per l'impiego al Sud Italia. Stando alla rilevazione più recente, soltanto il 2,4 per cento dei ...

Reddito di cittadinanza - ai Centri per l’impiego manca un miliardo : Rispetto ai due miliardi annunciati il Governo con la nota di aggiornamento al Def ne prevede solo uno. In Italia i centri per l’impiego funzionano male e, in media, si spendono 10mila euro annui per disoccupato contro i 25mila della Germania e i 21mila della Svezia...