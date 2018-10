Cecilia Rodriguez spiega le parole dette sulla Salemi e parla di Monte

Cecilia Rodriguez torna a parlare di Francesco Monte : “lo so che è difficile trovare un’altra come me - ma…” : Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte in un’intervista, la sorella di Belen ritorna sul caso che la vide protagonista indiscussa della scorsa stagione del Grande Fratello Vip Cecilia Rodriguez torna a parlare di Francesco Monte. Il giovane ragazzo di Taranto, con cui l’argentina ha condiviso una storia d’amore di quasi 5 anni, è attualmente nella casa del Grande Fratello Vip dove l’anno scorso Cecilia lo tradì ...

Cecilia Rodriguez : Francesco Monte? “Non è facile trovare una come me” : Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: Francesco Monte al Gf Vip? “Non è possibile che sia ancora io la cattiva e che si debba per forza parlare di me” La partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulla sua precedente relazione con Cecilia Rodriguez. Con la sorella di Belen, infatti, […] L'articolo Cecilia Rodriguez: Francesco Monte? “Non è facile trovare una come ...

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Salemi risponde a Cecilia Rodriguez : «Tutto falso - io non ho mai giudicato quello che ha fatto» : Giulia Salemi non ha peli sulla lingua nè problemi a rispondere a tono, anche se ad accusarla è Cecilia Rodriguez . La sorella di Belen durante 'Casa Signorini' ha detto cose poco carine nei confronti ...

Grande Fratello Vip 2018 : Giulia Salemi vuole diventare una Rodriguez? La risposta della gieffina all’attacco di Cecilia : Grande Fratello Vip 2018 Anche questa sera il Grande Fratello Vip punta i riflettori sulla coppia più chiacchierata all’interno della casa, ovvero quella formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. I due ragazzi vengono informati di alcuni attacchi a loro rivolti. A puntare il dito Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che, ai microfoni di Casa Signorini, non le hanno mandate a dire. Giulia, in confessionale, ascolta le parole di Cecilia. ...

Gf Vip - la Salemi e Monte rispondono a Cecilia Rodriguez : "Sono sconvolta" : Nel corso della settimana Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospite di Casa Signorini ed entrambi hanno sparato a zero su Giulia Salemi.Ovviamente nel mirino è finita la relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi, "relazione" o rapporto - come meglio si vuole definire - nata all'interno della casa del Gf Vip. E diciamo che Cecilia e Ignazio sanno bene cosa significhi questo. "Allora lo possiamo dire - dice Cecilia durante il ...

GF Vip 3 - Giulia Salemi risponde a Cecilia Rodriguez : "Ci provo con tutti? Non è nella mia indole cercare la coppia mediatica" (video) : Il Grande Fratello Vip lascia spazio nella sua diretta del lunedì sera al triangolo più chiacchierato di questa terza edizione: quello tra Francesco Monte, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. L'argentina, intervenuta nel programma Casa Signorini, ha parlato della modella italo-persiana come di una gatta morta, che "ci prova con tutti e in continua ricerca di visibilità": Ha un problema con la mia famiglia, non so se vuole fare la nuova ...

