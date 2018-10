C’è stato un attentato in Crimea

In Francia C’è stato un rimpasto di governo : Martedì 16 ottobre è stata annunciato in Francia un rimpasto di governo. La decisione è stata presa dopo le dimissioni del ministro dell’Interno Gérard Collomb, che lo scorso ottobre aveva annunciato di volersi candidare a sindaco di Lione – la The post In Francia c’è stato un rimpasto di governo appeared first on Il Post.

Le Donatella/ Silvia Provvedi è incinta? Dopo Corona C’è stato Federico Chimirri ma… (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:24:00 GMT)

C’è stato un nuovo incendio di un deposito di rifiuti a Milano : Domenica sera, intorno alle 20.30, è iniziato un grande incendio in un deposito di rifiuti in via Chiasserini a Milano, in un’area scarsamente abitata tra i quartieri Bovisa, Bovisasca e Quarto Oggiaro. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverse The post C’è stato un nuovo incendio di un deposito di rifiuti a Milano appeared first on Il Post.

Lodo Guenzi e Lo Stato Sociale - che differenza C’è tra canzone commerciale e canzone d’autore : È notizia dei giorni scorsi la sostituzione a X Factor di Asia Argento con Lodo Guenzi, leader de Lo Stato Sociale. Su queste pagine ho già parlato a maggio di Guenzi in quella trasmissione, quindi sarebbe inutile ora tornarci su e ridire le stesse cose. Sempre in questi giorni, però, Lo Stato Sociale è Stato invitato al Premio Tenco, che si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 20 ottobre prossimi. L’invito da parte del raffinato Club ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.2 al largo di Giava e Bali - in Indonesia : C’è stato un terremoto di magnitudo 6.2 al largo delle isole di Giava e Bali, in Indonesia. È il terzo terremoto del paese, dopo i due sull’isola turistica di Lombok a fine luglio e inizio agosto, e quello di magnitudo The post C’è stato un terremoto di magnitudo 6.2 al largo di Giava e Bali, in Indonesia appeared first on Il Post.

Tu sì que vales sotto accusa - Ninfa e Frank : “C’è stato vero bullismo” : Ninfa e Frank accusano Tu sì que vales: “Fatto audience ai nostri danni” Vi ricordate di Ninfa e Frank a Tu sì que vales? Hanno litigato con pubblico e giudici, Maria De Filippi è andata su tutte le furie dopo che la concorrente si è scagliata contro il pubblico. A quanto pare questa esibizione ha […] L'articolo Tu sì que vales sotto accusa, Ninfa e Frank: “C’è stato vero bullismo” proviene da Gossip e Tv.

Maltempo Calabria : “Non C’è emergenza - lo stato di pericolo è permanente” : “Sono almeno 20 anni che non siamo più in presenza di un’emergenza Maltempo, ma di una stato di pericolo permanente di fronte al quale è necessario intervenire con misure sistemiche, strutturali e non più con provvedimenti tampone“. Lo ha detto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a Lamezia Terme. “Da anni, ormai, nel nostro Paese – ha aggiunto – si registrano eventi catastrofici di ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Catania : Nella notte tra venerdì e sabato ci sono state alcune scosse di terremoto in provincia di Catania, in Sicilia. La più forte si è verificata alle 2.34 e ha avuto magnitudo 4.8, secondo le stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e The post C’è stato un terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Catania appeared first on Il Post.

Temptation Island Vip - accuse al figlio di Walter Zenga : “è viziato dalla mamma”. Lui : “mio padre non C’è mai stato” : MOGLIE Zenga– Prosegue Temptation Island Vip, il programma di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Nella puntata in onda in questi minuti sotto accusa è il figlio di Walter Zenga, Andrea, il quale viene accusata dalla fidanzata di essere “un viziato per colpa della madre”. Lui, da canto suo, invece, si scaglia contro il padre Zenga, portierone dell’Inter e della Nazionale: “non c’è mai stato nella mia ...

Domenico Lucano - il gip sul sindaco di Riace : “Superficiale e spregiudicato - ma non C’è stato arricchimento” : “Sono un sindaco povero, neanche un centesimo fuori posto” diceva il 23 agosto scorso parlando con Roberto Saviano. E Mimmo Lucano, il sindaco di Riace in prima linea su quello che è diventato un fronte di guerra ovvero l’accoglienza dei migranti, però sapeva anche che la sua disobbedienza civile lo portava a superare i confini: “Sono un fuorilegge” rivendicava raccontando del rilascio di una carta di indentità a ...

Pd - Crozza : “Quante persone in piazza a Roma? All’inizio 70mila - poi è arrivato Renzi e C’è stato un fuggi fuggi generale” : “Il Pd si è rialzato. In piazza a Roma c’è chi dice ci fossero 70mila persone, chi 50 e chi 30mila persone. Probabilmente hanno ragione tutti. Perché all’inizio ce n’erano 70mila, poi è arrivato Renzi e c’è stato un fuggi fuggi generale”. Così Maurizio Crozza, durante la copertina a Che tempo che fa, ironizzando sulla manifestazione del Partito democratico a Roma. L'articolo Pd, Crozza: “Quante persone ...

Domenica Live - Marco Cucolo difende Lory Del Santo : ‘Non C’è stato alcun funerale per Loren’ : Lunedì 1 dicembre Lory Del Santo entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Una partecipazione che ha suscitato molte polemiche perché avviene un mese dopo la perdita del figlio Loren, morto suicida negli Stati Uniti in seguito ad una patologia mentale degenerativa. Ad intervenire per difendere Lory e mettere alcuni punti fermi è Marco Cucolo con una lettera inviata a Barbara D’Urso che la legge in diretta a Domenica Live. “Scrivo ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 7.5 in Indonesia - sull’isola di Sulawesi : Quando in Italia erano le 12.14, in Indonesia c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 7.5. L’epicentro si trova sull’isola di Sulawesi, nel nord del paese. Alla prima scossa ne è seguita una seconda, meno intensa. Prelim M5.8 Earthquake The post C’è stato un terremoto di magnitudo 7.5 in Indonesia, sull’isola di Sulawesi appeared first on Il Post.