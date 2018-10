C' è Riace e c' è Rosarno

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) C'èe c'è.C'è la cittadina rifiorita, coi lavori inventati, i servizi creativi, l'immaginazione che diventa occupazione per tutti, e c'è la baraccopoli-ghetto-dormitorio.Ci sono i migranti persone, i migranti concittadini, i migranti compagni di lavoro e ci sono i migranti schiavi, i migranti reietti, i migranti isolati lontano.Ci sono i progetti che funzionano grazie al mettere assieme e i progetti che funzionano col mettere contro.C'è un cammino e c'è un sistema.C'è l'accoglienza e c'è lo sfruttamento.Ci sono le mani, gli occhi, le braccia e ci sono i numeri, le circolari, le ordinanze.Ci sono le sedie messe sulla soglia, a prendere il fresco tutti assieme, salutando chi passa, e ci sono i torrenti di fango tra le lamiere, i teli di plastica come tetto, un bidone raccolto dalla discarica come braciere.Ci sono i ...