Catania | giovedì la presentazione delle nuove divise

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Gianni Lupo veste il Calcio18 ottobre alle 12.45, in Sala Congressi, in programma ladi rappresentanza, che nell'occasione saranno indossate dai calciatori Ramzi Aya, Joel Baraye, Dragan Lovric, Andrea Esposito, Kalifa Manneh e Matteo Pisseri. Interverrà l'allenatore rossazzurro Andrea Sottil. Nel corso della conferenza, accogliendo i dirigenti della Fashion Group Srl Paolo Ying, Federica Ceccanti e Massimo Liu, il nostro Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco illustrerà i contenuti dell'accordo biennale con l'azienda titolare dell'apprezzatissimo brand: prevista anche la fornitura di una linea d'abbigliamento per il tempo libero, destinata ad incontrare il gradimento dei più giovani.